Suriye, Türkiye’den Tavuk İthalatını Durdurdu

AÇIKLAMALAR VE İTHALAT YASAĞI

Ticaret Bakanlığı, Suriye’nin bazı tarım ve hayvancılık ürünlerine yönelik ithalat yasağı getirmesiyle ilgili bilgi verdi. Bakanlık, Suriye Kara ve Deniz Liman İdareleri Başkanlığı’nın 27 Temmuz 2025 tarihli kararı doğrultusunda, 2025 yılı Ağustos ayı boyunca belirli tarım ürünlerinin (domates, salatalık, patates, kabak, patlıcan, biber, elma, üzüm, şeftali, kiraz, armut, karpuz, kavun, incir, kuru incir, sarımsak, yumurta) ve tavuk etinin ithalatına sınırlama getirildiğini bildirdi. “Söz konusu geçici uygulama menşe fark etmeksizin tüm ülkelere uygulanmaktadır” ifadesiyle belirtilen yasak, geçici bir uygulama olarak nitelendiriliyor.

TİCARETTEKİ ARTIS VE İŞ BİRLİKLERİ

Bakanlık ayrıca, Türkiye’nin Suriye’ye gerçekleştirdiği ihracatın 8 Aralık 2024-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,31 oranında arttığını açıkladı. Türkiye, Suriye’nin en büyük ticaret ortağı pozisyonunu koruyor. Suriye ile ikili ticaretin sürdürülebilir bir şekilde artırılması için Ticaret Bakanlığı’nın çalışmaları kesintisiz olarak devam ediyor. Bu bağlamda, Suriye Ekonomi Bakanı Nidal-Eş Şaar ve beraberindeki heyet, 5-6 Ağustos tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret etmiş, bu ziyaret sırasında ikili ve heyetlerarası temaslar gerçekleştirilmiştir. Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi’nin (JETCO) kurulmasına dair Mutabakat Zaptı ile Türkiye Suriye İş Konseyi’nin kuruluşuna ilişkin 18 adet Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

27 Ağustos’ta başlayacak ve Eylül’e kadar devam edecek olan Şam Uluslararası Ticaret Fuarı’na Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanı sıra 100’e yakın Türk firmanın katılması planlanıyor. Bu fuar için 1000 m2’lik bir Türkiye pavilyonunun açılması hedefleniyor. Bunun yanı sıra, Türkiye İhracatçıları Meclisi tarafından üst düzey bir Ticaret Heyeti de organize edilecek. Sektörünün öncü firmaları tarafından Şam Uluslararası Fuarı’na güçlü bir katılım sağlanacağı belirtiliyor.

İTHALAT YASAĞININ NEDENLERİ

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, Türkiye’den ithal edilen dondurulmuş piliçlerin ülkeye girişini süresiz olarak yasakladı. 15 Ağustos’ta yürürlüğe giren bu karar, Suriyeli yerli üreticiyi koruma ve gıda güvenliğini sağlama amacıyla alındı. Ayrıca, Ağustos ayı başından itibaren Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel Müdürlüğü, birçok tarım ve kümes hayvancılığı ürününün (domates, salatalık, patates, kabak, patlıcan, biber, elma, üzüm, şeftali, kiraz, armut, karpuz, incir, kuru incir, sarımsak, yumurta, canlı ve taze tavuk dahil 20 farklı ürün) ithalatını durdurdu. Yetkililer, bu kararın yerli üreticilerin pazarda daha güçlü bir yer edinmesini sağlamak, öz yeterliliği artırmak ve fiyat istikrarını korumak amacıyla alındığını vurguladı. Özellikle Hama’da düşük tavuk fiyatlarının piyasayı olumsuz etkilemesi ve yerel üreticilerin zarar görmesi nedeniyle hükümetin ithalat yasağını genişletme kararı aldığı kaydedildi. Şam Ticaret Müşavirliği, Türkiye’den Suriye’ye tarım ve hayvansal ürün ihracatı yapan firmalara, bu düzenlemeyi dikkate almaları ve ticari planlarını yeniden gözden geçirmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.