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Suriye ve Dürziler Arasında Anlaşma Sağlandı

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SÜRECE YENİ ADIMLAR

Suriye’de Esad sonrası yeni bir dönem başlarken, Suriye’deki birliğin sağlanması amacıyla çeşitli adımlar atılmaya devam ediyor. Son günlerde Suriye hükümeti, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG ile bir anlaşma gerçekleştirdi. Bu anlaşma ile Suriye topraklarındaki bütünlüğün sağlanması hedeflendi. Bugün ise Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dürzi liderlerle bir araya geldi ve bu buluşmada Şam hükümetiyle Dürzi kurumlarının entegre edilmesi adına bir anlaşma imzalandı.

DÜRZİ LİDERLERLE GÖRÜŞME

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, görüşmelere dair detayları paylaştı. SANA’nın haberine göre, Süveyda Valiliği’nin Telegram kanalında yapılan açıklamada, toplantıya katılanların ulusal ve yerel konular üzerinde görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi. Ayrıca, Suriye tarihinin bu önemli aşamasının, özgür Suriyelilerin bölgesel ve uluslararası zorluklara rağmen adalet ile hukukun hâkim olduğu bir vatan özlemi içinde olduğunu vurgulandı.

Süveyda Valiliği, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yapılan görüşmelere dair resmi sosyal medya hesabından bilgi paylaştı. Bu görüşmelerde, tüm Dürzi kurumlarının Şam hükümetine entegre edilmesini öngören bir anlaşma imzalandığı belirtildi. Anlaşmanın detayları arasında, Süveyda’daki güvenlik birimlerinin Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlanması ve yerel polis memurlarının Süveyda halkından olması da yer aldı. Ayrıca, bu anlaşma, Suriye hükümetinin Süveyda’dan olmadan vali ve polis şefi atamalarına izin veriyor.

YENİ BAYRAK GÖNDERE ÇEKİLDİ

Suriye’nin güneyindeki Suveyda kentinde Dürziler, yeni Suriye bayrağını göndere çekti. Bu önemli adım, Şara’nın Dürzi liderlerle gerçekleştirdiği görüşmenin akabinde gerçekleşti.

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