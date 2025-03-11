Suriye ve SDG Arasında 8 Maddelik Anlaşma

ANLAŞMADA KÜRT TOPLUMUNUN YERİ

Suriye Cumhurbaşkanlığının yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile PKK/YPG elebaşı “Mazlum Kobani” kod adlı Ferhat Abdi Şahin arasında, Suriye topraklarının birliğini vurgulayan ve bölünmeye karşı çıkan bir anlaşmanın imzalandığı belirtildi. Anlaşmaya göre, Kürt toplumu, Suriye’nin bir parçası olarak anayasal güvenceye kavuşacak. Ayrıca, sınır kapıları, petrol ve gaz sahaları da Suriye devletinin yönetimi altına geçiyor. Suriye’nin güvenliğine dair tüm tehditlerle birlikte mücadele edileceği aktarıldı. Son dakika bilgilerine göre, SDG petrol sahalarını bugün devredecek.

ANLAŞMANIN MADDELERİ

Anlaşma, toplamda 8 maddeden oluşuyor. Bu maddeler arasında, tüm Suriyelilerin temsil ve siyasi katılım haklarının liyakate dayalı olarak sağlanması, Kürt toplumunun Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve anayasal haklarının garanti altına alınması gibi maddeler bulunuyor. Diğer maddeler ise şu şekilde sıralanıyor: Suriye topraklarında ateşkes, kuzeydoğu Suriye’deki tüm sivil ve askeri kurumların devlet yönetimi altına birleştirilmesi, yerinden edilmiş tüm Suriyelilerin devlet korumasında memleketlerine dönmelerinin sağlanması, Esad’ın kalıntıları ve güvenliğe dair tehditle mücadele, bölünme çağrılarını ve nefret söylemini reddetmek ve uygulama komitelerinin, anlaşmayı yıl sonuna kadar hayata geçirecek şekilde çalışması.

FOTOĞRAFLI PAYLAŞIM VE DETAYLAR

Suriye Cumhurbaşkanlığının X hesabından yapılan fotoğraflı paylaşımda, anlaşmanın Suriye Arap Cumhuriyeti kurumlarına entegrasyonu ve toprak birliğini öngördüğü ifade edildi. Anlaşmanın metninde, “Suriyelilerin, dini ve etnik kökenlerinden bağımsız olarak, liyakate dayalı şekilde siyasi süreçlere ve devlet kurumlarına katılım ve temsillerinin güvence altına alındığı” vurgulandı. Ayrıca, “Kürt toplumu, Suriye devletinin asli bir bileşenidir ve Suriye devleti, vatandaşlık hakkını ve tüm anayasal haklarını garanti altına alır.” şeklinde ifadeler de yer aldı. Metinde yine, ateşkes sağlanması, Suriye devleti yönetimiyle bütünleşme ile ilgili unsurlar ve fitne yayma girişimlerinin reddedilmesi üzerine madde ve hedefler öne çıkıyor. Uygulama komitelerinin, anlaşmanın yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesi için çalışacağı kaydedildi.