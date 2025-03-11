Suriye ve SDG Arasında Anlaşma Duyuruldu

BAAS REJİMİ VE YENİ DÖNEM

Baas rejiminin ve Esad ailesinin iktidarının çökmesiyle birlikte, Suriye’de yeni bir dönem başlıyor. Muhaliflerin ilerleyişine karşı terör örgütü PKK/YPG, Suriye’de tutunamıyor. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısıyla başlatılan ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın terör örgütüne “Silah bırakma” çağrısı, Suriye’deki terör örgütlerine de etki ediyor. Öcalan’ın bu çağrısından sonra, “SDG” (Suriye Demokratik Güçleri) adı altında ABD ve diğer ülkelerden destek alan YPG, geri adım atmak zorunda kaldı.

SURİYE YÖNETİMİ İLE SDG GÖRÜŞMELERİ

Suriye yönetimi ile terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı olan SDG/YPG arasında önemli bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda, Suriye yönetimini Başkan Ahmed Şara, SDG’yi ise Mullahem Abdi temsil etti. Görüşmelerin sonucunda taraflar, siyasi temsil, Kürt toplumunun statüsü, ateşkes ve askeri entegrasyonu kapsayan geniş kapsamlı bir anlaşmaya vardı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile anlaşan SDG, artık devlet kurumlarına katılacak.

ANLAŞMANIN MADDELERİ

1. **Siyasi Temsil ve Hakların Güvence Altına Alınması:** Herhangi bir dini ve etnik köken farkı gözetmeksizin, tüm Suriyelilerin siyasi süreçlere katılımı ve devlet kurumlarında liyakate dayalı görev alma hakları garanti altına alınacak.

2. **Kürt Toplumunun Statüsü:** Kürtler, Suriye devletinin asli bir bileşeni olarak kabul edilecek ve vatandaşlık ile anayasal hakları garanti altına alınacak.

3. **Ateşkesin Sağlanması:** Suriye topraklarının tamamında ateşkes ilan edilecek.

4. **Kuzeydoğu Suriye’deki Kurumların Entegrasyonu:** Söz konusu bölgede faaliyet gösteren tüm sivil ve askeri kurumlar, Suriye yönetimine bağlanacak. Sınır kapıları, havaalanları ve petrol ile gaz sahaları gibi kritik noktalar merkezi yönetimin kontrolüne alınacak.

5. **Mültecilerin Dönüşü:** Suriye’den ayrılan mültecilerin güvenli bir şekilde geri dönmeleri sağlanacak ve devlet tarafından korunmaları garanti altına alınacak.

6. **Ülke Birliği ve Güvenliğin Korunması:** Suriye devleti, ülkenin güvenliğini tehdit eden unsurlarla mücadelede desteklenecek ve Esad rejimine karşı devam eden mücadele sürecek.

7. **Bölücülük ve Nefret Söylemlerine Karşı Önlem:** Tüm Suriyeli grupların arasında bölücülük ve nefret söylemlerine karşı duruş sergilenerek, toplumsal barışı tehdit eden girişimler reddedilecek.

8. **Anlaşmanın Uygulanması:** Yürütme komiteleri, bu mutabakatın 2025 yılı sonuna kadar tam olarak hayata geçirilmesi için çalışmalar yapacak.