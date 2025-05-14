Suriye’ye Elektrik İhracatı 3 Kat Artacak

Bakan Bayraktar, Suriye ile İlgili Önemli Açıklamalar Yaptı

SURİYELİLERİN GERİ DÖNME İSTEĞİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM’de gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Suriye’deki normalleşme sürecine destek sağlayan faaliyetler üzerinde durarak, “Suriye’de elektrik ve doğalgaz altyapısının yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmalara odaklanıyoruz. Türkiye sınırları içerisinde yaklaşık 3 milyon Suriyeli bulunuyor ve bunların büyük bir kısmı geri dönmek istiyor. İnsanların aklında hangi sorular var? Barınabilecekleri bir yer var mı? Elektrik, su gibi temel hizmetlerin gelmesi söz konusu mu? Aynı zamanda güvenlikle ilgili endişelerinin giderilmesi gerekir. Yürüttüğümüz çalışmaların büyük kısmı Suriye’deki yaşamı normalleştirmeye yönelik.” ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar elektrikle ilgili ihracatı 3 katına çıkarmayı hedefleyen projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti. “Birecik-Halep hattı ile ek olarak 500 megavatlık bir kapasite devreye girecek.” şeklinde bilgi verdi.

MADENLERİN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı ‘2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni’nde bir reform paketinden bahsettiğini hatırlatarak, bu paketin özelleşen noktalarını açıkladı. “Reform paketinin en önemli maddelerinden biri, Türkiye’nin yenilenebilir enerjiyi en üst düzeyde kullanma hedefimizdir. Bu alanlarda verilen kapasitelerin bir an önce devreye girmesi için süreçleri hızlandıracak çalışmalarımız var. Paketin ikinci hususu ise madenler üzerinde. Türkiye’nin maden kaynaklarının ekonomiye kazandırılması sürecini hızlandırmak, kısaltmak ve yatırımcıların önünü açmak esas alınıyor. Madencilik alanında çevre, iş sağlığı ve güvenliği konuları da dikkate alınan önemli unsurlar arasında.” dedi.

DENGELİ BİR ÜRETİM PORTFÖYÜNE GİDİŞ

İspanya ve Portekiz’de yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Bayraktar, “Türkiye’nin dengeli bir üretim portföyüne sahip olması gerekiyor. Sadece bir enerji kaynağına bağımlı kalmak, hem Türkiye için hem de diğer ülkeler için problem oluşturabiliyor. Amacımız; yenilenebilir enerji, kömür, doğalgaz, hidroelektrik ve yakın zamanda nükleer enerjinin dahil olduğu dengeli bir üretim sepetine sahip olmaktır.” dedi. Ayrıca, elektrik iletim şebekesinin güçlü olmasının önemine dikkat çekerek, “Bu konuda büyük yatırım süreçlerine başlıyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki iletim şebekesini güçlendirme faaliyetlerinin 10 yıllık planlamasını yapmış durumdayız. Elektrik kesintileri konusunda endişe edilecek bir durum olmadığını ifade edebilirim.” şeklinde konuştu.