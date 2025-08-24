Suriye Yeni Banknotlar Tanıtılıyor

SURİYE MERKEZ BANKASI YENİ BANKNOTLARI DUYURDU

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir Husariyye, “yeni banknotların aşamalı olarak tedavüle gireceğini” belirtti. Husariyye, bu banknotların “güvenilir iki ya da üç uluslararası kaynakta” basılacağını açıkladı. Yeni para birimlerinin piyasaya sunulmasının, ülkenin nakit yapısını geliştirmek ve günlük işlemleri kolaylaştırmak amacıyla atılan teknik ve düzenleyici bir adım olduğunu ifade etti.

YENİ BANKNOTLARIN PİYASAYA SUNULMA AŞAMALARI

Husariyye, “ilk aşamada yeni banknotların mevcut diğer banknotlarla kademeli olarak piyasaya sürüleceğini” vurguladı. Mevcut banknotların dolaşımdan çekilmeyeceğini de ekledi. İlerleyen süreçte, “ikinci aşamada eski banknotların yenileriyle değiştirilmeye başlanacağını” ve “üçüncü aşamada bu değişimin yalnızca Suriye Merkez Bankası üzerinden yapılacağını” bildirdi.