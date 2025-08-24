Dünya

Suriye Yeni Para Birimleri Geliyor

suriye-yeni-para-birimleri-geliyor

YENİ BANKNOTLAR TEDAVÜLE GİRİYOR

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir Husariyye, yeni banknotların aşamalı olarak piyasaya sunulacağını belirtiyor. Bu yeni banknotların “güvenilir iki ya da üç uluslararası kaynakta” üretileceğini de ekliyor. Husariyye, yeni para birimlerinin piyasaya sürülmesinin, ülkenin nakit yapısının iyileştirilmesi ve günlük işlemlerin kolaylaştırılması amacıyla alınan bir teknik ve düzenleyici adım olduğunu ifade ediyor.

BANKNOTLAR KADAMELİ OLARAK SUNULACAK

İlk aşamada yeni banknotlar, mevcut banknotlarla birlikte kademeli olarak piyasaya sürülecek. Husariyye, mevcut banknotların dolaşımdan çekilmeyeceğini vurguluyor. İkinci aşamada ise eski banknotların yenileriyle değiştirilmesine başlanacak. Üçüncü aşamada, bu değişim yalnızca Suriye Merkez Bankası üzerinden gerçekleştirilecek.

