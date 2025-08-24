Suriye Yeni Para Hutbesine Geçiyor

YENİ BANKNOTLAR TEDAVÜLE GİRİYOR

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir Husariyye, yeni banknotların kademeli olarak piyasaya sürüleceğini belirtiyor. Bu banknotların “güvenilir iki ya da üç uluslararası kaynakta” basılacağını açıklayan Husariyye, yeni para birimlerinin piyasaya sürülmesinin, ülkenin nakit yapısının geliştirilmesi ve günlük işlemlerin kolaylaştırılması amacıyla yapılan teknik ve düzenleyici bir adım olduğunu aktarıyor.

BANKNOTLARIN DAHA İYİ BİR DOLAŞIMI

Husariyye, yeni banknotların ilk aşamada mevcut diğer banknotlarla kademeli olarak dolaşıma gireceğini vurguluyor. Ayrıca mevcut banknotların dolaşımdan çekilmeyeceğini de ifade ediyor. İkinci aşamada, eski banknotların yenileriyle değiştirilmesi gerektiğini belirten Husariyye, üçüncü aşamanın ise bu değişimin sadece Suriye Merkez Bankası aracılığıyla yapılması olacağını söylüyor.