Suriye Zirvesi: Erdoğan, Trump, Selman, Şara

GÖRÜŞME DETAYLARI

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Al Şara ile Riyad’da bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşmenin detayları, uluslararası haber ajansına göre ABD’li bir yetkili aracılığıyla paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump ve Şara arasındaki bu görüşmeye çevrimiçi olarak katıldı. Ayrıca, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın da toplantıda bulunduğu belirtildi.

ORTADOĞU TURU DEVAM EDİYOR

Trump, Şara ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) oluşan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesine katılacak. Bu program çerçevesinde ardından, Ortadoğu turunun ikinci etabı olan Katar’a geçiş yapacak.

SURİYE’YE YAPTIRIMLAR KALDIRILDI

Dün gece yaptığı açıklamada Trump, Suriye’ye uygulanan ekonomik yaptırımları kaldırdığını duyurdu. Bu kararın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşmenin akabinde alındığı vurgulandı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise, Trump’ın açıklamasını memnuniyetle karşılayarak, bu gelişmeyi “Suriye halkı için tarihi bir dönüm noktası” olarak değerlendirdi.