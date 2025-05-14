Dünya

Suriye Zirvesi: Erdoğan, Trump, Selman, Şara

suriye-zirvesi-erdogan-trump-selman-sara

GÖRÜŞME DETAYLARI

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Al Şara ile Riyad’da bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşmenin detayları, uluslararası haber ajansına göre ABD’li bir yetkili aracılığıyla paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump ve Şara arasındaki bu görüşmeye çevrimiçi olarak katıldı. Ayrıca, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın da toplantıda bulunduğu belirtildi.

ORTADOĞU TURU DEVAM EDİYOR

Trump, Şara ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) oluşan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesine katılacak. Bu program çerçevesinde ardından, Ortadoğu turunun ikinci etabı olan Katar’a geçiş yapacak.

SURİYE’YE YAPTIRIMLAR KALDIRILDI

Dün gece yaptığı açıklamada Trump, Suriye’ye uygulanan ekonomik yaptırımları kaldırdığını duyurdu. Bu kararın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşmenin akabinde alındığı vurgulandı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ise, Trump’ın açıklamasını memnuniyetle karşılayarak, bu gelişmeyi “Suriye halkı için tarihi bir dönüm noktası” olarak değerlendirdi.

ÖNEMLİ

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın silah bırakma kararına değinerek, bu gelişmenin Türkiye'nin terörle mücadelesinde önemli bir aşama olduğunu vurguladı ve birlik-beraberliği güçlendirme hedeflerini ifade etti.
Dünya

200 Adet F-15EX, 142 Milyar Dolar!

Donald Trump'ın Suudi Arabistan'daki 142 milyar dolarlık silah anlaşması, Riyad'a 200 adet F-15EX savaş uçağı gönderecek. Bu durum, Orta Doğu'nun askeri dengesini etkileyebilir.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.