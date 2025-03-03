Survivor 2025’te Kim Elendi?

GEÇEN AKŞAM YAŞANAN HEYECAN

Geçtiğimiz akşam TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2025, All Star ünlüler ve Gönüller takımı eleme adaylarının heyecanıyla ön plana çıktı. Eleme adaylarının elenmemek için mücadele ettiği düello oyununun oynandığı gecede, kazananın kim olduğu ve kimin yarışmaya veda ettiği kısa süre içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Survivor yarışmasında düello oyununu kim kazandı? Survivor 2025’de kim elendi? İşte Survivor 2025 ile ilgili merak edilen detaylar…

DÜELLODA KİM KAZANDI?

Survivor All Star’ın son bölümünde, eleme potasına giren Senem ve Meryem, eleme düellosunda karşı karşıya geldi. İki aşamalı gerçekleştirilen düelloda, önceki bölümde potadan kurtulan yarışmacılar Yağmur ve Asena olmuştu. Finale kalan Meryem ve Senem, adada kalabilmek için parkurda zorlu bir mücadele sergiledi. Ancak Survivor 2025 All Star-Gönüllüler takımında parkurdaki mücadeleyi kaybeden bir yarışmacı Dominik’e veda ederek yarışmaya elendi.

BÜYÜK ÇEKİŞME

Meryem ve Senem, eleme düellosunun ikinci etabında tekrar parkurda karşılaştı. Bu büyük mücadelede, sonuç 5-0’lık skorla Meryem’in galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte bu hafta Survivor’a veda eden isim Senem oldu. Survivor 2025’te elenen bu isim, izleyiciler arasında dikkat çeken bir gelişme olarak kabul edildi.