Yazın Sıvı Dengesine Dikkat Edin!

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT

Diyetisyen Büşra Sevim, yaz aylarında serinlemek amacıyla sade soda tüketirken dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu belirtiyor. “Özellikle hipertansiyonu olan kişiler dikkatli tüketmeli. Günlük 2 tane sade soda tüketilmeli aşırıya kaçılmamalı” diyor. Bu sıcak dönemlerde beslenme ve sıvı tüketimi üzerindeki uyarılarıyla vücudun sıvı dengesini korumanın önemine dikkat çekiyor.

SIVI KAYBI VE YANLIŞ SEÇİMLER

Sevim, sıcak havalarda sıvı kaybının büyük bir sorun olduğuna vurgu yapıyor. “Sıcaklarda bizim için en önemli olan şey sıvı kaybıdır. Sıcak havalarda vücudumuz çok fazla sıvı kaybediyor. Günlük 3 litre su içmemiz gerekiyor ama su yerine soğuk kahve, soğuk çay, şekerli ve asitli içecekler tercih ediliyor” diyor. Yapılan seçimlerin vücudun daha fazla ödem toplamasına yol açtığını ve sıvı ihtiyacını artırdığını ifade ediyor. Bunun yerine sade soda, soğuk ayran ya da kefir tüketilmesini öneriyor.

BESİN GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİN

Sevim, yüksek sıcaklıkların bakterilerin hızlı üremesine neden olduğunu belirtiyor. “Besinler dışarda saklama koşullarına uygun saklanmadığı zaman bu durum gıda zehirlenmelerine yol açıyor” diyor. Bu aylarda ishal ve kusma şikayetlerinin artabileceğine de dikkat çekiyor. Yaz aylarında tavuk ve pilav gibi yiyecekleri tüketirken özellikle dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Kızartmalar ve kavurmaların yerine ızgara ve haşlama tercih edilmesini öneriyor. Ayrıca, zeytinyağlı sebze yemeklerini en az bir öğünde tüketmeye çalışılmasının önemini vurguluyor ve bu süreçte protein alımının eksik kalmaması gerektiğini ifade ediyor.