Survivor All Star’da yarı finalistler belirlendi

SON OYUNDA YOĞUN MÜCADELE

Gönüllüler takımında Ayşe, Sevgi ve Volkan çeyrek finale kalmak için parkurda karşı karşıya geldi. Önceki oyunlarda Batuhan ve Adem finale yükselmişti. Adem, Ayşe ile yaptığı mücadelede 5-1’lik skor ile galip geldi ve ikinci yarı finalist olarak adını yazdırdı.

KAZANAN VOLKAN OLDU

Son duruma gelen Ayşe ve Volkan, zorlu bir mücadele içine girdi. Bu mücadeleyi üstün performansıyla kazanan Volkan, üçüncü yarı finalist olmaya hak kazandı. Ancak oyun sonucunda kaybeden Ayşe büyük bir hüzün yaşadı ve Survivor’a veda etti.

HEYECAN DEVAM EDİYOR

Survivor’daki heyecan, 12 Haziran’daki yarı final ile sürecek. Sonrasında 13 Haziran’da düzenlenecek büyük final ile şampiyon belli olacak.