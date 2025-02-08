Survivor’da Adem ile Sedat Tartıştı

SURVIVOR 2025 DEVAM EDİYOR

Survivor 2025, hız kesmeden ilerliyor. Eleme adaylarının belirlenmesinin ardından Survivor’un yeni fragmanı yayınlandı. Survivor All Star 2025’te ilk eleme adayı Mehmet, ikinci eleme adayı Sedat ve üçüncü eleme adayı Batuhan olarak açıklanmıştı. Oyunların ardından dördüncü eleme adayının Yunus Emre olduğu duyuruldu. Eleme adaylarının açıklanmasının ardından ekrana gelen yeni bölüm fragmanında, Adem ile Sedat’ın tartıştığı gözler önüne serildi. Hatta Adem’in, takım arkadaşı Çılgın Sedat’ın üzerine yürüdüğü kaydedildi.

NAGİHAN KARADERE SOSYAL MEDYADA GÜNDEM

Bu fragmanın ardından Nagihan Karadere, sosyal medya platformlarında aniden gündem haline geldi. Nagihan Karadere’nin dikkat çekmesi, kendisinin de geçen yıl benzer bir kavgaya karışmış olmasından kaynaklanıyor. Geçtiğimiz yıl Aleyna Kalaycıoğlu ile bir tartışma yaşayan Nagihan, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Adem ile Sedat kavga etmişler durduk yere ben TT oluyorum. Arkadaşlar beni niye işin içine katıyorsunuz? Bakın ben eğleniyorum vallahi keyfim yerinde. Salın beni artık her olayın içinde ben varım. Konu şimdi anlaşıldı. İtme olayı mı gündem olmuş vay arkadaş pes! Tamam haklısınız, devam o zaman.”