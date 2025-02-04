Survivor’da İlk Eleme Adayı Belli Oldu

ADEYE VEDA EDEN İSİM ZEYNEP ALKAN OLDU

Survivor’da kadın haftasında adaya veda eden yarışmacı Zeynep Alkan oldu. Her iki takıma da yeni yarışmacılar katıldı. Geçen haftanın yoğun geçen dokunulmazlık oyununun ardından erkek eleme haftasının ilk eleme adayı belirlendi. Survivor’da eleme adayı kim oldu? İşte detaylar…

YENİ YARIŞMACILARIN GÖRÜŞLERİ

Survivor’a katılan yeni yarışmacılar arasında Yunus Emre, yeniden katıldığı için mutlu olduğunu ifade etti. Mehmet, koluna yaptırdığı dövmeleri anlattı ve Sedat, şampiyonluk hedefiyle yarışmaya geldiğini belirtti. Hikmet, şampiyon olamasa da iz bırakacağına inandığını söyledi. Yiğit Poyraz ise önceki performansına göre mental olarak kendini daha hazır hissettiğini aktardı.

‘HAZIRLIĞIMI YAPTIM’

Yunus Emre Karabacak, “Tekrardan burada olmaktan çok mutluyum. İlk senemde mental olarak kötü geldim ama şu anda hazırlığımı yaptım. Buradayım. 2021’e çizik çekiyorum, kendi Survivor’ımı yaşamaya geldim. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Sakatlıksız başarılı bir yıl olsun.” diye konuştu.

MEHMET’İN DÖVMESİ

Mehmet Özyay, “9 sene sonra buraya gelmek benim için çok güzel bir şey. Hazırlığımı yapıp geldim. Herkes burada, baya hazırlıklı geldi.” dedi. Ayrıca koluna annesinin resmini dövme yaptırdığını açıklarken, babasının sakallarından dolayı dövme yaptırmadığını söylerken yarışmacılara gülümsetti.

Sedat Kapurtu, “2017 yılında buradaydım. 8 yıl oldu, o zaman 44 yaşındaydım şimdi daha çok gençleştim. Limanı belli olmayan bir geminin rüzgara ihtiyacı yoktur. Benim rüzgarım hangi takıma geçersem orası olacak. Limanım belli şampiyonluk. 2025 Survivor damga vuracak.” şeklinde görüş bildirdi.

HEDEF 2026’YA KADAR BURADAYIM

Hikmet Tuğsuz, “Tekrar burada olmaktan çok heyecanlıyım. Alışık olsak da buraya çıktığımızda heyecanlanıyoruz. Bana bir keser ve çivi verin, kendime kalıcı bir ev yapayım, 2026’ya kadar burada kalmayı düşünüyorum.” dedi.

‘GEÇEN YIL HAYAL KIRIKLIĞIYDI’

Yiğit Poyraz, “Umarım bu sene benim için daha iyi geçer. Tekrar burada olduğum için çok mutluyum. Geçen yıl benim için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Seyircimizin bizim burada ne zorluklar çektiğimizi bildiğine inanıyorum. Ama asıl önemli içsel savaşımıza onların tanıklık edemediğini düşünüyorum. Bu sene bu savaşa daha çok hazırlandığımı düşünüyorum.” şeklinde açıklama yaptı.

İKİ KADIN YARIŞMACI DAHA KATILACAK

Acun Ilıcalı, “Poyraz, Yunus Emre ve Mehmet mavi takımda, Hikmet ve Sedat ise kırmızı takımda yarışacak. Bu hafta yarışmacıların dokunulmazlığı olmayacak ve konseyde isimleri yazılabilecek. Yarışmaya katılan son erkek yedek yarışmacıların katılımıyla büyük bir sakatlık olmadığı sürece erkek kadromuzu tamamlıyoruz. Önümüzdeki günlerde 2 kadın yarışmacı daha dahil olacak. Benim için Survivor şimdi başladı.” diyerek gelişmeleri aktardı.