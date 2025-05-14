Suudi Arabistan’a 200 F-15EX, ABD’den!

GÖKYÜZÜNDE YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

ABD ve Suudi Arabistan, 142 milyar dolarlık tarihi bir silah anlaşması gerçekleştirdi. Bu anlaşma ile Orta Doğu’nun güç dengeleri yeniden şekilleniyor. Boeing’in ürettiği 200 adet F-15EX Eagle II savaş uçağı, bu önemli işbirliğinin yıldızını oluşturuyor. Donald Trump’ın 13 Mayıs 2025’te Suudi Arabistan’daki ziyaretinde açıklanan bu anlaşma, Beyaz Saray tarafından “tarihin en büyük savunma anlaşması” olarak nitelendiriliyor. 17.5 ton mühimmat kapasitesine sahip olan ve gelişmiş radar sistemleri ile donatılan F-15EX, Suudi Hava Kuvvetleri’ni yeni bir seviyeye taşıyacak. Boeing, Suudi Arabistan’ı küresel tedarik zincirine dahil etmeyi planlıyor. Ayrıca, birçok ülke bu “kıyamet günü uçağı” için sipariş vermek üzere sıraya girdi.

DEV ANLAŞMANIN KAPSAMI

Trump’ın Suudi Arabistan ziyareti sadece diplomatik bir buluşma olmakla kalmadı, aynı zamanda 300 milyar dolarlık enerji, savunma ve teknoloji anlaşmalarının kapılarını araladı. Savunma ayağındaki 142 milyar dolarlık paket, beş ana kategori etrafında şekilleniyor:

1. Hava Kuvvetleri ve Uzay Teknolojileri: 200 adet F-15EX savaş uçağı ve Hercules nakliye uçakları.

2. Hava ve Füze Savunma Sistemleri: Taarruz füzeleri ve radar sistemleri.

3. Deniz ve Kıyı Güvenliği: Güvenlik ekipmanları ve helikopterler.

4. Sınır Güvenliği ve Kara Birlikleri: Modernizasyon projeleri ve destek.

5. Bilgi ve İletişim Sistemleri: Gelişmiş ağ alt yapısı.

F-15EX: YENİ NESİL SAVAŞ UÇAĞI

Boeing’in F-15EX Eagle II modeli, ABD Hava Kuvvetleri’nde “F-15 OR” olarak biliniyor ve gökyüzünde rakipsiz bir güç vaat ediyor. Uçak, 17.5 ton mühimmat ve füze taşıma kapasitesine sahip. APG-82V1 AESA radar ile uzun menzilli hedef tespiti ve EPAWSS elektronik harp sistemi, F-15EX’i etkili bir savaş makinesine dönüştürüyor. 2200 km’lik harekat yarıçapı, Mach 2.5 hızı ve 13 ton silah kapasitesi ile hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde ölümcüllüğünü artırıyor.

SUUDİ ARABİSTAN’IN GÜÇ GÖSTERİSİ

Suudi Hava Kuvvetleri, halihazırda F-15C/D ve F-15S modellerini faaliyetlerinde kullanıyor. Ancak, 200 adet F-15EX, Riyad’ın bölgesel rakiplerine karşı, özellikle İran’a karşı önemli bir güç kazanımı sağlayacak.

İSRAİL’İN F-15EX COMPETITIONI

İsrail, F-15EX yarışında Suudi Arabistan’ın gerisinde kaldı. Maariv’in haberine göre, Tel Aviv, 25 adet F-15EX için 2.5 milyar dolarlık bir anlaşma yapmayı planlıyor ancak özel donanımlarla birlikte uçak başına 120 milyon dolar ödeyecek. İlk teslimatların 2028’de başlaması öngörülüyor. İsrail’in mevcut 25 F-15I filosu, İran’daki hedefleri vurmaya yeterli olsa da, F-15EX’in gelişmiş radar ve elektronik harp sistemleri bu kabiliyeti önemli ölçüde artırıyor.

F-15EX’e ilgi gösteren ülkeler arasında Japonya, Güney Kore, Endonezya (24 adet için anlaşma imzaladı), Singapur, Tayland, Mısır, Kuveyt, Bahreyn, Umman ve Polonya da yer alıyor. Ayrıca, DefenceTurk’ün 2023 haberine göre, Endonezya, Boeing ile 24 adet F-15EX için mutabakat zaptı imzaladı. Katar, 2017’de 36 adet F-15QA için 12 milyar dolarlık bir anlaşma yapmıştı, ancak F-15EX’in üstün özelliklerine geçiş yapmayı düşünebilir. 200 adet F-15EX’in birim maliyeti yaklaşık 100 milyon dolar, ancak Suudi Arabistan’ın özel konfigürasyon talepleri fiyatı artırabilir. Bu büyük anlaşma, uçakların yanı sıra füze sistemleri, helikopterler ve eğitim paketlerini de kapsıyor.