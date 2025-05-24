Suudi Arabistan’da Alkol Satışı Başlıyor

SUUDİ ARABİSTAN VE VİZYON 2030 PROGRAMI

Suudi Arabistan, Vizyon 2030 programı çerçevesinde ekonomisini petrole bağımlılıktan kurtarma ve turizmi canlandırma yönünde adımlar atıyor. 2026 yılından itibaren 600 turistik noktada alkol satışı ve tüketimi serbest hale gelecek. Ancak bu izin, katı kurallarla sınırlı. Sadece düşük alkollü içecekler, yani şarap, bira ve cider satılabilecekken, yüksek alkollü içkilerin ve ruhsat dışı satışların yapılması yasak kalıyor. Ayrıca, alkolün kamusal alanlarda, evlerde veya perakende mağazalarda satılması ya da tüketilmesi mümkün olmayacak. Satış yalnızca turistler ve diplomatik görevle gelen yabancılar için geçerli olacak, yerel halk ve Müslümanlar bu haktan yararlanamayacak. Alkol ruhsatı alabilecek yerler arasında beş yıldızlı oteller, lüks tatil köyleri, lisanslı distribütörler, yetkili elçilikler ve Kızıl Deniz Tesisi, Sindalah ve Neom gibi özel turizm merkezleri bulunuyor. Ayrıca, uluslararası kültürel ve iş etkinliklerinde, örneğin konserler ve fuarlarda da alkol satışı yapılabilecek.

KÜLTÜREL HASSASİYET VE EKONOMİK KALKINMA

Suudi yönetimi, kültürel hassasiyetleri korumasının yanı sıra ekonomik kalkınmayı hızlandırmayı hedefliyor. Veliaht Prens Muhammed bin Selman önderliğindeki Vizyon 2030, ülkeyi global bir turizm ve ticaret merkezi haline getirmeyi amaçlıyor. 2024 tarihli bir habere göre, Krallık, 1952 yılında bir prensin İngiliz bir diplomata sarhoşken ateş etmesi sonucunda başlayan alkol yasağını ilk olarak diplomatlar için gevşetmişti. 2024 yılında Riyad’daki Diplomatik Bölge’de sadece gayrimüslim diplomatlara alkol satış yapan bir mağaza açıldı.

REFORM VE TURİZM AÇILIMI

Şimdi ise yapılan reform, turizme yönelik daha geniş bir açılım sunuyor. Alkol satışı, yasadışı ithalat ve karaborsa ile mücadele etmek için de bir araç olarak değerlendiriliyor. Bu adımlar, ülkedeki turizmi canlandırma ve ekonomik çeşitliliği artırma çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.