Suudi Arabistan’dan Esmaü’l-Hüsna Üzerine Yasak Kararı

suudi-arabistan-dan-esmau-l-husna-uzerine-yasak-karari

Suudi Arabistan’dan Önemli Açıklama

Suudi Arabistan Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Abdurrahman el-Hüseyin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda bir açıklama gerçekleştirdi. Hüseyin, Allah’ın güzel isimlerinin ticari ürünlerin ambalajlarına yazılması durumunun uygun olmadığını vurguladı. Bunun, “Ticari işletmelerin aşağılanmaya veya uygunsuz kullanıma maruz kalabileceği her türlü ürün üzerinde Allah kelimesinin veya Esmaü’l-Hüsna’nın yazılmasının yasaklandığını” belirtti.

YASAK AMACI SAYGIYI KORUMAK

Yasak kapsamında, uygunsuz bir şekilde atılabilecek poşetler ve ambalajların da yer aldığına dikkat çeken Hüseyin, bu kararın, Esmaü’l-Hüsna’ya yönelik saygının korunması amacıyla alındığına açıklık getirdi.

