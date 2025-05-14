Suudi Arabistan ile ABD 300 MİLYAR DOLAR anlaşma yaptı

SUUDİ ARABİSTAN-ABD YATIRIM FORUMU DÜZENLENDİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı forumda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesi ile ABD arasındaki ilişkilere vurgu yaptı. “Ortak yatırımlar, ABD ile ekonomik ilişkilerimizin en önemli dayanaklarından biridir” diyerek, Suudi Arabistan’ın ABD ile olan 92 yıllık derin ekonomik ilişkisini dile getirdi. Bugün itibarıyla ABD ile 600 milyar dolarlık ortaklık fırsatları üzerinde çalıştıklarını belirtti.

BÜYÜK ANLAŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ülkesinin şu anda bölgedeki en büyük ekonomi olduğunu ifade eden Bin Selman, “ABD ile değeri 300 milyar doları aşan anlaşmalara imza attık” açıklamasında bulundu. 2013 ile 2024 yılları arasında ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacminin 500 milyar dolara ulaşacağını da ekledi. Ayrıca, Suudi Arabistan’daki yabancı yatırımların yüzde 25’inin ABD şirketlerinden oluştuğunu aktardı.

TRUMP VE SELMAN GÖRÜŞMESİ

Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan’ı ziyaret eden Trump, Riyad’daki Yemame Sarayı’nda Bin Selman ile bir araya geldi. Trump ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Stratejik Ekonomik Ortaklık Belgesi’ni imzaladı. Bu anlaşmalar adalet, sağlık, uzay, gümrük ve hava taşımacılığı gibi pek çok alanı kapsıyor.

ANLAŞMALARIN DETAYLARI

İmzalanan belgelerde, ABD ile Suudi Arabistan savunma bakanlıkları arasında yapılan mutabakatların yanı sıra, Suudi Arabistan ordusunun modernizasyonu konusunda bir dizi anlaşma yer alıyor. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamalarda, “ABD ile Suudi Arabistan arasında, değeri 142 milyar dolar olan tarihteki en büyük silah satış anlaşması”nın imzalandığı bilgisi verildi.