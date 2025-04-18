Suudi Arabistan, Vizesiz Avrupa Yolunda!

AB ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Avrupa Birliği’nin (AB) Suudi Arabistan, Bahreyn ve Umman’dan sorumlu Büyükelçisi Christophe Farnaud, Körfez medyasına yaptığı açıklamada, “Suudi Arabistan vatandaşlarının Schengen Bölgesi’ne vizesiz seyahat edebilmesi için AB’nin çalışmalarını sürdürdüğünü” belirtti. Farnaud, bu muafiyetin sağlanması durumunda Suudi vatandaşlarının AB’nin 27 üye ülkesini içeren Schengen Bölgesi’nde özgürce seyahat edebileceğini ifade etti.

VİZE KOLAYLIKLARI HAKKINDA BİLGİLER

Gulf News’in haberine göre, Farnaud, Avrupa Komisyonu’nun Nisan 2024’te aldığı bir karar doğrultusunda Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt ve Umman vatandaşlarına kısa süreli kalışlar için çok girişli Schengen vizesi alma olanağı tanıdığını hatırlattı. Bu düzenleme, beş yıl boyunca tek bir vize ile birden fazla Avrupa seyahatine izin veriyor. Farnaud, vizesiz seyahat çalışmalarının bu politikanın bir devamı olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu adımların yalnızca kolaylık sağlamanın ötesinde Suudi Arabistan ile Avrupa arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkileri güçlendirme amacını taşıdığını belirtti.

SUUDİ ARABİSTAN’IN TURİZM STRatejisi

Farnaud, Suudi Arabistan’ın “Vizyon 2030” programı çerçevesinde uluslararası turizme daha fazla açıldığını ve bu dönüşümün Avrupa tarafından desteklendiğini ifade etti. Suudi Arabistan, 2019’dan bu yana 49 ülkenin vatandaşlarına e-vize ve varışta vize uygulamalarıyla turizmi teşvik ediyor. AB’nin vizesiz seyahat düzenlemesi, bu çabalara karşılık olarak Suudi vatandaşlarına Avrupa’da daha fazla hareket özgürlüğü sağlamayı hedefliyor.

ÇALIŞMALARIN ÖNEMİ VE BELİRSİZLİK

Büyükelçi Farnaud, vizesiz seyahat politikasının onaylanması durumunda Suudi Arabistan vatandaşlarının Schengen Bölgesi’nde 90 güne kadar vizesiz kalabileceğini söyledi. Bu düzenlemenin iki taraf arasında ticaret, turizm ve kültürel alışverişi artırmayı amaçladığını vurguladı. Ancak Farnaud’un açıklamalarına rağmen, müzakerelerin nihai bir anlaşmaya varıp varmayacağı henüz belirsizliğini koruyor. AB’nin Suudi Arabistan’a vizesiz seyahat imkânı tanıma çalışmaları, Türkiye’de vize süreçleriyle ilgili tartışmaları da gündeme getiriyor. Türkiye, 2013’te Geri Kabul Anlaşması’nı imzaladıktan sonra AB ile vize serbestisi için görüşmelere başlamış, fakat süreç henüz tamamlanmamış durumda. Farnaud’un açıklamaları, Türkiye’deki bazı çevrelerde “Suudi Arabistan’a vizesiz seyahat kolaylığı sağlanırken Türkiye’nin süreci neden ilerlemiyor?” sorularını gündeme getirdi.