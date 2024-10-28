Suzuki’nin Kilo Verme Mücadelesi ve Sırrı

KISIR DÖNGÜDE HAYAT

Mae Suzuki’nin yaşamı sürekli bir kısır döngü içinde ilerliyordu. Belirli dönemlerde sıkı diyetler uygulayıp kilo veren Suzuki, bu diyetlerin ardından kontrolsüz bir şekilde beslenmeye başlıyor ve kaybettiği kiloları geri alıyordu. Bu durum, New York’ta yaşayan YouTuber’ı fazlasıyla mutsuz ediyordu.

Aslında Suzuki, hayatı boyunca kilolu bir birey olarak yaşamıştı. Çocukluğundan itibaren sağlıksız yeme alışkanlıkları edinmişti. Bu nedenle sürekli olarak kendini kötü hissediyor ve bu durum onun mutluluğunu etkiliyordu.