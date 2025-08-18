Swatch Reklamı Özür Diledi! Tepkiler Yükseldi

REKLAMDAKİ POZ TEPKİ ÇEKTİ

İsviçre merkezli saat markası Swatch, Asyalı bir erkek modelin gözlerinin köşesini yukarı doğru çekerek verdiği ‘çekik göz’ pozunu içeren reklam nedeniyle özür diledi. Swatch Essentials koleksiyonuna ait fotoğraflar, özellikle Çin’de geniş tepkilerle karşılaşmış, pek çok sosyal medya kullanıcısı bu reklamı ‘ırkçı’ olarak nitelendirmişti. Şirket, Cumartesi günü Weibo sosyal medya platformundaki resmi hesabından hem Çince hem de İngilizce olarak yaptığı açıklamada, “son dönemdeki endişeleri dikkate aldığını” ve ilgili tüm materyalleri dünya genelinde kaldırdığını duyurdu. Özür mesajında ayrıca, “Yol açmış olabileceğimiz her türlü üzüntü veya yanlış anlama için içtenlikle özür dileriz” ifadelerine de yer verildi. Şirket, aynı özrü Instagram hesabında da paylaştı.

İHRACATTAKİ SORUNLAR ETKİLEDİ

Reklam hakkında gelen eleştiriler, 2023 yılı başlangıcından itibaren hisselerini yarısından fazlasını kaybeden ve şu an ABD’ye yaptığı ihracatta %39 gümrük vergisi riskiyle karşılaşan Swatch için yeni bir darbe anlamına geliyor. Omega, Longines ve Tissot markalarını da bünyesinde bulunduran Swatch, gelir açısından da Çin pazarına bağımlı; geçen yıl grubun satışlarının yaklaşık %27’si Çin, Hong Kong ve Makao bölgelerinden elde edildi. Şirketin geliri, Çin’deki talep düşüşü sebebiyle 2024’te %14,6 oranında gerileyerek 6,74 milyar İsviçre frangına (yaklaşık 8,4 milyar dolar) inmesi bekleniyor.

ZORLU PİYASA KOŞULLARI

Swatch, şu an Çin’de “sürekli zorlu piyasa koşulları ve genel olarak zayıf tüketim malları talebi” ile karşı karşıya olduğunu ifade etti. Bu durum, şirket için ekonomik ve stratejik olarak önemli bir sıkıntı yaratıyor.