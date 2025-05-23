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“Szymanski Fenerbahçe’den Ayrılıyor!”

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Fenerbahçe’nin Süper Lig’deki şampiyonluk şansını yitirmesi, Kadıköy’deki Eyüpspor maçıyla birlikte taraftarların tepkisini çekti. 18 Mayıs 2025’te gerçekleşen ve 2-1 Fenerbahçe’nin galibiyetiyle sona eren bu karşılaşmada, tribünler hem takım oyuncularına hem de yönetime yönelik protestolar düzenledi. Taraftarların ıslıklarla hedef aldığı isimlerden biri olan Sebastian Szymanski’nin, yaşananlardan sonra takımdan ayrılmayı düşündüğü öne sürüldü.

eyüpspor MAÇINDA GERGİN ANLAR

Kadıköy’deki Fenerbahçe-Eyüpspor mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarlar, hayal kırıklığına neden olan sezon performansını protesto etti. Maç boyunca ve sonrasında futbolcular yoğun ıslıklarla karşılaşırken, özellikle Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, oyundan çıkarken taraftarların sert tepkisine maruz kaldı. Teknik direktör Jose Mourinho, oyuncusuna destek olup ona sarılarak yedek kulübesine kadar eşlik etti. Ancak Szymanski, kulübede kalmayarak doğrudan soyunma odasına gitti. Bu anlar ise kameralar tarafından kaydedildi ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

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