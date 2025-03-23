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Szymanski’ye Napoli ve Milan Talip Oldu

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TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZLANIYOR

Yaz transfer döneminin yaklaştığı bu günlerde sarı-lacivertli takım transfer görüşmelerine başlamışken, ayrılık haberleri de gelmeye başladı. Süper Lig’in önde gelen takımlarından Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Sebastian Szymanski’ye İtalya Serie A’dan iki takım ilgi gösteriyor.

NAPOLI VE MİLAN İLE GÖRÜŞMELER

Spor kulislerinde dolaşan bilgilere göre, Fenerbahçe’nin başarılı orta saha oyuncusu Szymanski, Napoli ve Milan tarafından izleniyor. Fenerbahçe yönetiminin, Polonyalı futbolcu için 25 milyon euro gibi bir bonservis bedeli belirlediği, bunun altında olan tekliflere ise yanıt verilmeyeceği belirtiliyor.

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