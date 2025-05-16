T. Bakırhan’dan Çoban Sözlerine Tepki!

GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Bakırhan, katıldığı TV100 programında gündeme dair çeşitli açıklamalarda bulundu. Türk ve Kürtlerin uzun yıllar boyunca aynı coğrafyada yaşamış olduğunu belirten Bakırhan, kendilerinin müzakere partisi olduğunu vurguladı ve tüm hassasiyetleri dikkate alarak hareket ettiklerini ifade etti. Terör örgütü PKK’nın kendini feshetmesinin ardından ismini değiştirerek faaliyetlerine devam edeceği yönündeki endişelere ilişkin Bakırhan, Kürtlerin bu kaygıları artıracak bir davranışlarının bulunmadığını dile getirdi.

GÜVENLİK KORUCULARINA YÖNELİK AÇIKLAMASININ DETAYLARI

Bakırhan, güvenlik korucularına yönelik yaptığı açıklamanın sorulması üzerine, kendisini tam olarak ifade edemediğini ve açıklamasında herhangi bir kötü niyet taşımadığını söyledi. Kendi ailesinin hayvancılıkla geçimini sağladığını belirten Bakırhan, “Koruculuk neyin bir sonucudur? Mevcut çözümsüzlüğün bir sonucudur. Kürt meselesi çözülmediği için ortaya çıkan bir zemindir. Bu mesele çözülecekse tabii ki onlara da bir hal yol bulunmalıdır. Onu demek istedim. Ama yanlış ifade edilmiş olabilir, emin olun bir kastım yok. Kendimizin yaptığı bir işi önermem onları küçümsemek ya da başka bir kasıtla söylenmiş bir şey değil. Kendimizin yaptığı bir iştir.” şeklinde konuştu.