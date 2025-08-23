T.C. Merkez Bankası KKM Analizi Yayımlandı

TKMB’DE KKM HESAPLARINDAN ÇIKIŞ ANALİZİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) blog sayfası Merkezin Güncesi’nde “KKM Hesaplarından Çıkış” temasıyla bir analiz yayımlandı. Analiz, TCMB’de kıdemli uzman olan Didem Güneş ve uzman yardımcıları Korhan Çalışkan, Oğuzhan Evli ile araştırmacı Muhammed Akif Dokumacı tarafından hazırlandı. Yazıda, TCMB’nin 2025 yılı Para Politikası Metni’nde Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasını sonlandırmayı planladığı ifade ediliyor. “TCMB, KKM hesaplarından çıkışı Türk lirası (TL) payındaki artış ile birlikte kademeli olacak şekilde hedefledi” deniliyor. Tüzel kişi KKM hesapları için yenileme ve açılış işlemleri şubat ayında bitirilirken, 23 Ağustos’ta yapılan açıklama ile gerçek kişiler için de aynı işlemlerin sonlandığı vurgulanıyor.

KKM BAKİYESİ AZALIYOR

Analizde, iki yıl süren KKM sürecinde bakiyenin kademeli olarak azaldığı belirtiliyor. “KKM’den çıkış sürecinde yenileme ve TL’ye geçiş hedefleri ile TL pay hedefleri, zorunlu karşılık (ZK) oranları, ZK hesaplarına ödenen faiz tutarı ve KKM hesapları için uygulanan asgari faiz oranları TCMB’nin makroihtiyati araç setini oluşturdu” ifadesine yer veriliyor. 2023 ortasında 140 milyar doları aşan KKM bakiyesinin, atılan adımlar sonucu 21 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 11 milyar dolara kadar düştüğü ifade ediliyor.

KKM BAKİYESİNİN AZALMASI ÖNCELİKLERİ

Yazıda, KKM bakiyesinin azalmasında etkili olan faktörlere dair bilgiler de veriliyor. “Bu dönemde bankaların KKM yerine TL fonlamayı tercih etmeleri için göreli maliyet dinamikleri gözetilerek makroihtiyati düzenlemeler kalibre edildi” deniyor. Ayrıca, KKM ile TL mevduat için belirlenen ZK oranları arasındaki farkın ve tesis edilen ZK’lar için ödenen faiz tutarlarının bankaların fonlama stratejileri üzerindeki etkisinin altı çiziliyor. KKM hesaplarındaki asgari faiz oranlarının kademeli olarak aşağı yönlü revize edildiği ve stopaj avantajının sonlandırıldığı belirtiliyor. TL mevduatın cazibesinin korunmasına ve KKM hesaplarından çıkışın hızlanmasına yönelik bilgilerin paylaşıldığı yazıda, “19 Ağustos 2025 itibarıyla; KKM payı yüzde 1,8’e gerilerken TL mevduat payı yüzde 60’ın üzerine çıktı” ifadesi yer alıyor.

VADELERİN SONLANDIRILMASINA YAKLAŞILIYOR

Gelecek dönemde vadesi gelecek KKM hesaplarının önceki bakiye azalışlarına benzer bir düşüş göstermesinin, ürünün sonlandırılması için şartların oluştuğuna işaret ettiği ifade ediliyor. Yazıda, KKM’lerin biteceği tarihler de veriliyor. Enflasyon ana eğiliminde yaşanan gerileme ve TL mevduatın cazibesinin, KKM’den çıkışı desteklediği değerlendiriliyor. “KKM’nin sonlandırılması ile sonuçlanan kademeli çıkış süreci ile birlikte para politikasının bankaların TL fonlama maliyetine aktarımı güçlendi ve merkez bankası bilançosundaki riskler azaldı” cümlesiyle yazı sonlandırılıyor.