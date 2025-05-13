T.G. Gözaltına Alındı, F.T. İle

AYDIN’DA SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Aydın’da Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 Mart’ta Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı çalışanı T.G.’nin evinde gerçekleşen yangınla ilgili yürütülen soruşturmayı sürdürüyor. T.G., yangını çıkarma ve eşi ve iki çocuğunun ölümüne sebep olma şüphesiyle gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Olayla bağlantılı olabileceği düşünülen T.G.’nin kız arkadaşı F.T. de gözaltına alındı. Şüphelilerin, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri sağlandı.

TRAJİK OLAYIN DETAYLARI

Yeşil Mahalle’de 18 Mart tarihinde T.G.’nin evinde yangın meydana geldi. Yangın sonucunda T.G.’nin eşi Fatma G. ve 4 ile 11 yaşındaki iki çocuğu hayatını kaybetti. Olay anında T.G.’nin evde bulunmadığı bildirildi. Gece mesaisinden döndükten sonra eşi ve iki çocuğunun yangında yaşadığı trajediyi öğrenen itfaiye personeli T.G., baygınlık geçirdi.