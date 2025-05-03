T.R.U.M.P., Y.A.P.A.Y. Z.E.K.A. İle Papa Oldu

TRUMP’IN PAYLAŞIMI VE TARTIŞMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social’da 2 Mayıs 2025 gecesi, Washington saatiyle 22:30’da dikkat çeken bir içerik paylaştı. Herhangi bir açıklama veya altyazı olmadan yayımlanan görselde, Trump yapay zeka ile üretilmiş bir fotoğrafla beyaz papa kıyafetleri içinde, elinde altın bir haç ve başında papa mitresiyle yer alıyor. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılmaya başladı. Yalnızca yarım saat sonra aynı fotoğraf Beyaz Saray’ın resmi X hesabında da paylaşılarak tartışmaları daha da alevlendirdi.

PAPA FRANCIS’İN VEFATI VE YENİ PAPA SEÇİMİ

Görselin paylaşımı, Papa Francis’in 21 Nisan 2025’te geçirdiği felç ve kalp yetmezliği nedeniyle vefat etmesinin akabinde, Katolik dünyasının yeni papa seçimleri için 7 Mayıs’ta başlayacak konklav öncesine denk geldi. Trump, daha önce 29 Nisan’da Beyaz Saray’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Papa olmayı isterdim, bu benim bir numaralı tercihim olurdu” diyerek espri yapmıştı. Bunun ardından New York Başpiskoposu Kardinal Timothy Dolan’ı “çok iyi bir aday” olarak önermişti. Bu son paylaşım, Trump’ın papa esprisini daha da ileri taşıdığı şeklinde yorumlanıyor.