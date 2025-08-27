T. Swift, T. Kelce ile nişanlandı

NİŞAN DUYURUSU

Taylor Swift, 2023 yılı içinde tanıştığı NFL takımı Kansas City Chiefs’in tight end pozisyonundaki oyuncusu Travis Kelce ile nişanlandığını açıkladı. Çift, bu mutlu haberi Instagram hesapları üzerinden yaptığı ortak paylaşımla duyurdu. Paylaşımda, Swift ve Kelce’nin nişan fotoğraflarına “İngilizce öğretmeniniz ve beden eğitimi öğretmeniniz evleniyor” notu düşüldü. Gönderi, çiçeklerle bezeli bir ortamda birbirlerine sarıldıkları beş fotoğraf içeriyor. Fotoğraflardan birinde Swift’in yüzüğü yakından görülüyor, diğerinde ise Kelce dizlerinin üstünde teklif ederken görüntüleniyor.

İLİŞKİLERİNİN BAŞLANGICI

Bu haber, Swift’in ayın başlarında Kelce’nin “New Heights” podcast’ine katılmasının ardından geldi. O bölümde, bu iki ünlü arasındaki sevginin oldukça belirgin olduğu hissediliyordu. Çiftin ilişkisi Eylül 2023’te başlamıştı ve Swift, Kansas City Chiefs’in maçına ilk defa katılarak Kelce’yi desteklemişti. Tüm olay ise, Kelce’nin telefon numarasının yazılı olduğu bir dostluk bileziğiyle başlamıştı. 2023’te yayınlanan bir “New Heights” bölümünde Kelce, bu bileziği Swift’e Eras Tour konserlerinden birinde vermeye çalıştığını itiraf etti. İkili, kısa bir süre sonra gizlice bir araya gelmeye başladı. Swift, “Bunu kimsenin bilmediği uzun bir süre yapabildik, bu da beni çok mutlu etti çünkü birbirimizi tanıma fırsatı bulduk” diye belirtti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Swift, “İlk maça gittiğimde biz zaten bir çifttik” diyerek ilişkilerinin gelişimini özetledi. Çift, çoğunlukla sosyal medya paylaşımlarında birbirlerinin yanında yer almadı, ancak bazı viral gönderiler, hayranlarına ilişkilerinden küçük kesitler sundu. Swift, 2024 yılında Londra’da gerçekleştireceği konserinde Prens William ve çocuklarıyla tanışırken Kelce ile birlikte bir fotoğraf paylaşmıştı. Temmuz ayındaki bir başka paylaşımında ise Kelce, yaz tatillerini nasıl geçirdiklerini gösteren bir fotoğrafla dikkat çekmişti. Her iki gönderi de, Swift ve Kelce’nin Instagram hesaplarında birbirlerine yer verdikleri ilk paylaşımlar oldu.

KAMUOYLUNDAKİ İLİŞKİLERİ

Swift ve üç kez Super Bowl kazanan Kelce’nin ilişkisi, izleyicilerin dikkatini her zaman çekti. İkili bunun farkında olduklarını birçok kez dile getirdi. Swift, Time dergisine şu açıklamayı yaptı: “Bir ilişkiyi kamuya açık yaşamak demek, onun sevdiği şeyi yapmasını izlemem, onun da bana destek olması demek. Başkaları da orada oluyor ve biz umursamıyoruz. Sadece birbirimizle gurur duyuyoruz.” Kelce ise 2024’te katıldığı “Bussin with the Boys” podcast’inde, “Bu kadar ilgi gören birisiyle olmak bazen çılgınca olabiliyor. Arkadaşları ve ailesi yanında ne kadar gerçek biri olduğunu gördükçe ona aşık olmaya başladım” şeklinde konuştu. Çift, son “New Heights” sohbetlerinde ilişkileriyle ilgili yeni detaylar paylaşarak, aşklarının başlangıcını Swift’in Eras Tour’una bağladı. Kelce, “Eğer o konsere gitmeseydim, büyülenmeseydim, seni tanıma arzusu bende uyanmasaydı, burada çıkıp herkese sana dostluk bileziğini veremediğim için ne kadar bozulduğumu anlatmazdım. Daha önce hiç birinin kim olduğunu bu kadar merak etmemiştim” dedi.