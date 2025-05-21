T. Trump, Uçak Sorusu Üzerine Sinirlendi

TRUMP’IN UÇAK KRİZİ

ABD Başkanı Donald Trump’a Katar tarafından hediye edilen uçak, önemli bir krize yol açmış durumda. 2024 seçimlerinde ikinci kez başkan olarak görevine devam eden Trump, iç ve dış politikada belirgin bir strateji ile aktif bir şekilde ilerliyor.

ORDAKİ ANLAŞMALAR

Orta Doğu’daki konumunu güçlendirmek isteyen Trump, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Orta Doğu turundan oldukça karlı anlaşmalarla döndü. Bu anlaşmalar arasında en çok dikkat çeken ise Katar’ın Trump’a hediye ettiği lüks yeni Air Force One…

GÜNEY AFRİKA LİDERİYLE GÖRÜŞME

Trump, Beyaz Saray’da Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile bir araya geldi. Görüşme, Oval Ofis’e benzer bir salonda düzenlendi ve her iki liderin karşılıklı oturduğu oturumda çok sayıda gazeteci ve yardımcı bulunuyordu.

SORUYA SERT YANIT

Görüşmenin başlarında bir NBC muhabiri, Pentagon’un Katar’dan hediye edilen jetin Air Force One olarak kullanılabileceğine dair açıklamasını gündeme getirerek Trump’a bir soru sordu. Trump, muhabiri sinirli bir şekilde keserek, “Ne diyorsun sen? Katarlı bir… Ne? Biliyoruz… Ne alakası var bunun?” dedi.

MUHABİRİ HEDEF ALDI

Trump, muhabire karşı daha da sinirlenerek, “Sen buradan defolup gitmelisin. Bunun Katar jetiyle ne alakası var? Sus. Sus. Sana bir daha soru yok” şeklinde sert bir yanıt verdi.

NBC’Yİ HEDEF GÖSTERDİ

Tepkisini artıran Trump, NBC kanalını da hedef aldı. “Bu, NBC’nin konuyu saptırma çabası. Sen berbat bir muhabirsin. Muhabir olmak için gerekenlere sahip değilsin, yeterince zeki değilsin.” ifadelerini kullandı.

MUHABİRİ AĞIR SÖZLERLE NİTELENDİRDİ

Açıklamalarında muhabire yönelik ‘hıyar’ ve ‘aptal’ ifadelerini kullanan Trump, ABD Hava Kuvvetleri’ne verilen jetin “çok hoş bir şey” olduğunu savunarak Katar’ın ayrıca 5.1 trilyon dolarlık yatırım yaptığını belirtti.

GAZETECİYLE TARTIŞMASINA DEVAM ETTİ

Trump, söz konusu muhabiri salondan çıkmaya davet ederek, “Peter bir şey… O berbat bir muhabir” dedi. Salondaki diğer gazetecilerin sorularını engellemeye çalışan Trump, birkaç kez “Sessiz! Sessiz!” diyerek durumu kontrol altında tutmaya çalıştı.

BASINDA GENİŞ YANKI BULDU

Trump’ın basın toplantısında yaşanan bu gerilimin, sosyal medyada ve uluslararası basında geniş yankılar uyandırdığı gözlemlendi. Olayın yaşandığı anlarda Ramaphosa’nın gülümseyerek araya girmeye çalıştığı ancak Trump’ın onun da sözünü kestiği görüldü. Görüşme sonrası Beyaz Saray’dan resmi bir açıklama yapılmadı.