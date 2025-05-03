T. Trump, Y. Zeka İle Papa Oldu

TRUMP’IN DİKKAT ÇEKİCİ PAYLAŞIMI

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social’da 2 Mayıs 2025 gecesi, Washington saatiyle 22:30’da (TSİ 05:30, 3 Mayıs 2025) dikkat çekici bir paylaşım gerçekleştirdi. Herhangi bir açıklama veya altyazı olmadan yayımlanan paylaşımdaki görsel, Trump’ı yapay zeka (AI) ile oluşturulmuş bir fotoğrafta beyaz papa kıyafetleri içinde, elinde altın bir haç ve başında papa mitresiyle gösteriyor. Bu paylaşım hızla sosyal medyada yayıldı ve yalnızca yarım saat sonra, aynı görsel Beyaz Saray’ın resmi X hesabı üzerinden de paylaşıldı, bu durum tartışmaları daha da alevlendirdi.

PAPA FRANCIS’İN VEFATI VE YENİ PAPA SEÇİMİ

Görsel paylaşımlar, Papa Francis’in 21 Nisan 2025’teki vefatının ardından, Katolik dünyasının yeni papa seçimi için 7 Mayıs’ta başlayacak konklav öncesine denk geliyor. Trump, daha önce 29 Nisan’da Beyaz Saray’da gerçekleştirdiği bir basın toplantısında, “Papa olmayı isterdim, bu benim bir numaralı tercihim olurdu” şeklinde espri yapmış ve New York Başpiskoposu Kardinal Timothy Dolan’ı “çok iyi bir aday” olarak önermişti. Bu yeni paylaşım ise Trump’ın papa esprisini bir adım daha ileri götürdüğü biçiminde yorumlandı.