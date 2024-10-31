T10X’e 7 Yeni Özellik Eklenecek T10X Kullanıcıları Sürekli Güncel Cihaz Kullanıyor T10X ADAS Özellikleri 4 Kasım’da Yükleniyor Yeni Yazılım ile T10X Performansı Artıyor Dijital Anahtar Paylaşımı Artık Aktif

YENİ YAZILIM GÜNCELLEMESİ İLE GELEN YENİLİKLER

T10X modelinde, güncellenen yeni yazılım sürümü 1.5 ve ADAS dönüşümü sayesinde kullanıcıların mobilite deneyimini artıracak birçok yeni özellik hayata geçiyor. Bu dönüşümler özel olarak tasarlanan temas noktalarında yapılacak yazılım yükleme ile sağlanacak. Kullanıcılar, V1 ve V2 cihazlarında trafik işareti algılama sistemi, arka trafik çarpışma uyarısı, arka çapraz trafik uyarısı, akıllı şerit takip sistemi, şeritten ayrılma uyarısı, ön çarpışma uyarısı ve acil durum frenleme gibi 7 yeni fonksiyonu kullanmaya başlayacak. 1 Eylül tarihinden önce kullanıcılarla buluşan V2 cihazlara ise bu 7 özelliğin yanı sıra dur-kalk fonksiyonlu adaptif hız sabitleyici ve adaptif sürücü asistanı özellikleri standart ve ücretsiz yüklenerek sunulacak. “T10X kullanıcıları sürekli yeni ve güncel bir cihaz kullanıyor.”

GÜNCELLEMELERLE YENİLENEN CİHAZLAR

Konuya ilişkin düşüncelerini paylaşan Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş, T10X kullanıcılarının sürekli yenilenen cihazlar kullanmalarını sağlamak için güncellemeler sunduklarını belirtti. Karakaş, “Kurulduğumuz günden bu yana kullanıcılarımızın sesine kulak veren, sıkça sunduğumuz güncellemelerle yollardaki cihazlarımızı da sürekli yeni tutan bir markayız.” dedi. Ayrıca, 1 Eylül’de yürürlüğe giren GSR II regülasyonu kapsamında yapılan en önemli değişikliklerin başında siber güvenlik protokollerinin uygulanması geldiğini vurguladı. Karakaş, bu protokollerin gerektirdiği standartların cihazlarda sağlanması için gereken geliştirmelerin zamanında tamamlandığını ifade etti.

RANDEVULAR VE KALİBRASYON SÜREÇLERİ

Verilen bilgilere göre, “Akıllı cihazım” kaydı olan T10X kullanıcıları, coğrafi bölgeleri, cihaz teslim alma sıraları ve güncellik durumlarına göre 4 Kasım’dan itibaren Trumore üzerinden gönderilecek bildirimle Togg Care tarafından aranmaya başlanacak. Kullanıcıların 2 Aralık’tan itibaren randevuları oluşturulup temas noktalarına yönlendirmeleri yapılacak. ADAS yüklemeleri, İstanbul, Ankara, Bursa Gemlik, İzmir, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, Adana ve Antalya’daki özel olarak hazırlanan temas noktalarında uzman ekipler tarafından gerçekleştirilecek. ADAS fonksiyonlarının yüklemesi ve kalibrasyon işlemleri aynı gün içerisinde tamamlanacak. Uygulamanın 1 Eylül öncesinde teslim edilen tüm T10X’lere yüklenmesi süreci 7-10 ay arasında tamamlanacak.

MEDYA ARAYÜZÜ YENİLENDİ

Yeni 1.5 yazılımı, kullanıcıların T10X’in ekran dokunma hassasiyetini üç kademeli olarak ayarlamasına olanak tanırken, gösterge ekranında akıllı cihazın şarj durumuna göre maksimum geri kazanım bilgileri dinamik bir biçimde gösterilecek. Ayrıca, 1.5 yazılımını kuran ve güncelleyen kullanıcılar dijital anahtar ve dijital anahtar paylaşma özelliklerini kullanmaya başlayabilecek. Yeni yazılımla kullanıcılar, performans iyileştirmeleri ve yeni dijital asistan komutlarıyla daha konforlu bir sürüş deneyimi yaşayacak. Sesli komutlar aracılığıyla ortalama hız, lastik basıncı, menzil bilgileri öğrenilebilecek, ayrıca ses seviyeleri kontrol edilebilecek ve T10X ile senkronize edilen telefon rehberi sesli komutlarla çalıştırılabilecek.