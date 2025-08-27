Taciz Paylaşımı: Saadet Işıl Aksoy Anlattı

ÜNLÜ İSİMLER TACİZİ KONUŞUYOR

Ünlü isimler, son zamanlarda sosyal medya platformlarında artan taciz ifşalarını paylaşmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri de oyuncu Saadet Işıl Aksoy oldu. Sosyal medya paylaşımı aracılığıyla yaşadığı kapkaç olayını ve maruz kaldığı tacizleri aktararak toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekti. Saadet Işıl Aksoy, çocukluk ve gençlik döneminde yaşadığı olayları içten bir şekilde anlattı. “İyi ki bana dokunmadılar” diyerek duygularını ifade etti. “14-15 yaşlarımdaydım; bir akşamüstü, hafta sonu eve dönerken kapkaça uğradım. Yanıma yavaşça yanaşan arabaya dönüp bakmaya korktuğum için, her tacize uğradığımda sadece sessizce önüme bakarak yürümekten başka bir şey bilmediğim için, kolaylıkla uzanıp çantamı çekebildiler. Bir süre arabanın yanında, yerde sürüklendim. O yaşa gelene kadar o kadar çeşitli şekillerde tacize uğramıştım ki, böyle bir travmatik olay karşısında şükrettiğimi hatırlıyorum. İyi ki bu seferki taciz değildi, iyi ki amaçları bana dokunmak değildi.”

TACİZDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ

Sokakta yürürken tanımadığınız birinin size yanaşıp dokunması yaygın bir durum olabiliyor. Bu yüzden, genç kadınlar olarak günlük hayatımıza yansıyan belirli eğilimler gelişiyor; örneğin karşıdan bir erkek geliyorsa kaldırım değiştirmek. Ya da toplu taşıma araçlarında mutlaka arkanı insan olmayan yere döndürüp, vücudunun ön kısmını çantayla koruma alışkanlıkları edindim. Araba kullanmaya başladıktan sonra takip edildiğimde, arabaları nasıl kolayca atlatacağımı bile öğrenmiştim. Yaş ilerledikçe taciz şekil değiştirerek devam etti. Kendimi koruma yöntemlerim de durmadan değişim gösterdi. Hep bir öncekinden daha gelişmiş stratejiler belirleyerek, kendimi koruyabilmeyi amaçladım.

KABUL ETMİYORUZ

Bugün, kızımın kendi hayatında bu tür duvarları örmesine gerek kalmayacağı umudunu taşıyorum. Bu duygu, içime güneş gibi doğuyor. Artık konuşuyoruz. Çünkü kabul etmiyoruz. Çünkü “Onun da o saatte orada ne işi varmış?” manipülasyonunu yemiyoruz. Konuşan ve konuşmayan her kadını, yaşadığı korkunç duyguyla şefkatle kucaklıyorum.