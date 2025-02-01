TAG Otoyolu’nda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 19 Yaralı

KAZA YERİ VE OLAYIN GELİŞİMİ

Kaza, gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Gaziantep Nurdağı gişeleri civarında gerçekleşiyor. TAG Otoyolu’nda Gaziantep yönünde ilerleyen ve içerisinde 44 yolcunun bulunduğu E.O. yönetimindeki 34 CGS 112 plakalı Van Gölü Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, A.T. idaresindeki 33 F 2727 plakalı TIR ve M.C. yönetimindeki 21 GC 721 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme kazaya neden oluyor. Kazanın akabinde savrulan tekstil malzemesi yüklü TIR ve otomobilde yangın çıkıyor. Tekstil malzemelerinin alev alması sonucu yangın hızla büyüyor ve her iki araç da alevlerin etkisiyle büyük zarara uğruyor.

ACİL DURUM MÜDAHALESİ VE SONUÇLARI

Kazayı görenlerin durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri yola çıkıyor. Otobüsteki yolcular hızlı bir şekilde tahliye edilirken, yangına müdahale etmek üzere itfaiye ekipleri de hemen harekete geçiyor. Yangın, ekiplerin 2 saatlik çabası sonucunda kontrol altına alınabiliyor. Ancak, TIR ve otomobil tam anlamıyla kullanılamaz hale geliyor. Bu kaza sonucunda otobüs muavini hayatını kaybederken, kaza esnasında toplamda 19 kişi yaralanıyor.