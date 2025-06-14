Tahran Sokakları Afişlerle Süslendi!

ORTA DOĞU’DA SAVAŞ TEHLİKESİ

Orta Doğu’da tüm dünyayı endişelendiren bir savaşın belirtileri giderek belirginleşiyor. Son bir haftalık dönemde, Gazze, Suriye ve Lübnan’ı hedef alan İsrail, İran’a yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi. Bu durum, İran’ın karşılık vererek füzeler ve çeşitli hava saldırıları ile İsrail’i zor durumda bırakmasına sebep oldu.

İRAN’DA HAREKETLİLİK ARTIYOR

İki ülke arasındaki gerginlik devam ederken, İran sokaklarında da bir canlılık gözlemleniyor. İki taraf arasındaki çatışmalar büyüdükçe, İran’ın şehirlerinde afişler ve diğer materyaller ile duyarlılık artırılıyor.