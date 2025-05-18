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Takla Atan Araçtaki Mustafa Hayatını Kaybetti!

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KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, Artuklu ilçesinin kırsal bölgesindeki Sultan Şeyhmus Mahallesi civarında gerçekleşiyor. Erdem Yer, kullandığı otomobilin kontrolünü kaybetmesi sonucunda aracın takla atmasına neden oldu.

KAZA SONRASI GÖNDERİLEN EKİPLER

Olayın duyulmasının ardından, çevredeki kişiler kaza yerini bildirerek sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin yönlendirilmesini sağlıyor. Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonucunda, araçta bulunan Mustafa Yer’in yaşamını yitirdiği tespit ediliyor.

YARALILARIN DURUMU

Hayatını kaybeden küçük Mustafa’nın ailesinden babası Erdem Yer ve annesi Elif Yer yaralanıyor. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk ediliyor. Gerçekleştirilen tedavi sürecinde, anne ve babanın sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi alınıyor. Ayrıca, kazanın sebeplerini araştırmak için bir soruşturma başlatılıyor.

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