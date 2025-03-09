Gündem

Taksicinin 22 Saat Süren Yolculuğu

taksicinin-22-saat-suren-yolculugu

MÜŞTERİYLE YAPILAN UZUN YOLCULUK

İstanbul’da taksicilik yapan bir şoför, Arap uyruklu bir müşterisiyle gerçekleştirdiği uzun yolculuğu sosyal medya platformunda paylaştı. Taksicinin aktardığına göre, taksimetrenin 22 saat boyunca açık olduğu ve toplam ücretin 38 bin 565 TL’ye ulaştığı görüntülerde gözlemlendi.

YOLCULUKTA SUNULAN HİZMETLER

Yolculuk sırasında İzmir’e uğradıklarını belirten taksici, müşterisinin kendisine yemek ısmarladığını ve konaklaması için bir otel ayarladığını ifade etti. Şoför, “Yolculuk boyunca hem yemeğimi yedirdi hem otelimi ayarladı, 22 saat boyunca taksimetremiz açık kaldı” diyerek yaşadığı mutluluğu dile getirip, kendisine yardımcı olan müşterisine teşekkür ederek seyahatine devam etti.

ÖNEMLİ

Gündem

ABD ile Hamas Müzakerelerinde İlerleme Kaydedildi

ABD ve Hamas arasındaki müzakerelerde, İsrail ile karşılıklı esir değişimi konusunda önemli bir gelişme yaşandığı belirtildi.
Gündem

Antrenör Otobüs Üzerinden Taktik Verdi

Eskişehirspor'un kadın futbol takımının antrenörü Pınar Konca, ceza nedeniyle saha dışından otobüsün üstünden takımını yöneterek dikkat çekti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.