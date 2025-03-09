Taksicinin 22 Saat Süren Yolculuğu

MÜŞTERİYLE YAPILAN UZUN YOLCULUK

İstanbul’da taksicilik yapan bir şoför, Arap uyruklu bir müşterisiyle gerçekleştirdiği uzun yolculuğu sosyal medya platformunda paylaştı. Taksicinin aktardığına göre, taksimetrenin 22 saat boyunca açık olduğu ve toplam ücretin 38 bin 565 TL’ye ulaştığı görüntülerde gözlemlendi.

YOLCULUKTA SUNULAN HİZMETLER

Yolculuk sırasında İzmir’e uğradıklarını belirten taksici, müşterisinin kendisine yemek ısmarladığını ve konaklaması için bir otel ayarladığını ifade etti. Şoför, “Yolculuk boyunca hem yemeğimi yedirdi hem otelimi ayarladı, 22 saat boyunca taksimetremiz açık kaldı” diyerek yaşadığı mutluluğu dile getirip, kendisine yardımcı olan müşterisine teşekkür ederek seyahatine devam etti.