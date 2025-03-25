Taksiciyi Gasbeden Şahıs Otelde Yakalandı

KORKUNÇ OLAY İZMİR’DE GERÇEKLEŞTİ

İzmir’in Konak ilçesinde, kimliği T.Ç. olarak belirlenen bir kişi, taksiyi durdurup Tayfun Özişçiler’in aracına binerek arka koltukta oturdu. Şüpheli, Bayraklı’ya gitmek istediğini bildirdi. Ardından şoför koltuğunun arkasına yanaşıp yanında getirdiği silahı şoförün başına dayayarak para talep etti.

Tayfun Özişçiler, tüm hasılatını şüpheliye verirken, saldırgan diğer paraların da kendisine verilmesini istedi. Bunun üzerine şüpheli, şoförün yanına gelmek için dışarıya indi. Ancak Özişçiler, otomobilin kapısını kilitleyerek bu fırsatla hızla kaçtı. Olay sonrasında, Tayfun Özişçiler, kamera görüntüleriyle beraber polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Yaşanan dehşet dolu anlar, taksinin içindeki kameralar tarafından kaydedildi. Görüntüler, saldırganın araca bindiği, şoförün başına tabancayı dayaması ve paralarını alması gibi anları içeriyor. Saldırgan, “çocuğum için yapıyorum” diyerek gasp olayına sebep olduğunu ifade ederken, şoför de korku içinde “yeni başladım işe, bu kadar param var” diyerek paralarını vermek zorunda kaldı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri, Suç Araştırma Merkezi Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, kamera izleme çalışmalarına başladı. Yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde olayın T.Ç. tarafından gerçekleştirildiği, eşinin ise buna yardım ettiği belirlendi.

Bir otel odasında tespit edilen iki şüpheli, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalandı. Yapılan arama sonucunda, taksiciye ait 2 bin lira nakit para ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.