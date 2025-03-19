Taksim ve Emniyet-Fatih Durakları Kapatıldı

DURAKLARIN KAPATILMASI KARARI

Metro İstanbul, bazı metro istasyonlarının hizmete kapatıldığına dair bir açıklama yaptı. Bu karar İstanbul Valiliği tarafından alındı.

YENİ DUYURU BEKLENİYOR

Bugün yapılacak yeni bir duyuruya kadar M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı’nın Emniyet-Fatih istasyonu ile M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonu, ayrıca F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı da hizmete kapatıldı. Araçların Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonlarında durmadan seferlerine devam edeceği bildiriliyor.