Taksinin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, Seyhan ilçesindeki Ahmet Güven Kaypak Bulvarı’nda meydana geldi. Bu bulvarda sürüş yapan Hıdır Pişgin’in kullandığı 01 EGC 79 plakalı motosiklet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan M.Ç. yönetimindeki 01 T 0193 plakalı taksi ile çarpıştı. Bu çarpışmanın sonucu, motosiklet savruldu ve Pişgin, aracın kontrolünü kaybederek refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

TAXICİNİN KAÇIŞI VE KAZA ANI

Taksi sürücüsü M.Ç. yaya geçidinden geçtikten sonra ara sokağa girerek olay yerinden uzaklaştı. Kaza anı, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayın gerçekleşmesinin ardından, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

PİŞGİN’İN DURUMU VE TIP KURUMU

Ağır yaralanan Pişgin, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla 5 Ocak Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada ameliyata alınan Pişgin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Pişgin’in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

TAXİCİNİN TESLİM OLMASI VE İNCELEME

Kazanın ardından, M.Ç. isimli taksi sürücüsü polis merkezine giderek teslim oldu. Olay ile ilgili yapılan inceleme ise devam ediyor.