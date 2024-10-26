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Spor

“Talihsiz An Fenerbahçe Maçında Yaşandı”

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MAÇTAKİ TALİHSİZ OLAY

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana ile karşılaştı. Mücadelenin başlarında, Fenerbahçe Medicana’nın milli voleybolcusu Melissa Vargas’ın servis atışı sırasında beklenmedik bir olay yaşandı. Vargas’ın servis atışı, istemeden hakem Ozan Çağı Sarıkaya’nın yüzüne çarptı.

HENÜZ BAŞLARDA YAŞANAN ŞANSIZLIK

Karşılaşmanın başında gerçekleşen bu an, maç öncesi heyecanı arttıran bir talihsizlik olarak dikkat çekti. Bu olay, hem oyuncular hem de izleyiciler için şaşırtıcı bir an oldu ve oyunun dinamiklerini bir nebze de olsa etkileyebiliyor.

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