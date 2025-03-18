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Talisca’nın Düşük Performansının Sebebi Açıklandı

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BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMAYAN PERFORMANS

Fenerbahçe, devre arasında büyük umutlarla transfer ettiği Anderson Talisca ile önemli bir girişimde bulunmuştu. Ancak Brezilyalı oyuncu, geldiği günden beri beklenen performansı sergileyemedi. 0-0 sona eren ve lider Galatasaray ile puan farkının 9’a çıkmasına neden olan Samsunspor maçı sonrası eleştirilerin odağı haline geldi. Talisca’nın düşük performansı, sarı-lacivertli taraftarları oldukça huzursuz etti.

MÜZİK DÜNYASINDA YENİ PROJELER

Brezilyalı yıldızın dikkatinin başka yönlere kaydığı anlaşıldı. Talisca, “Aklı Yeni Çıkacak” adlı parçasında ‘Spark’ takma adıyla müzik dünyasına adım atıyor. Brezilya’da sahibi olduğu Nine Four Records ile farklı projelere imza atan futbolcunun, yeni şarkısı için heyecanla gün saydığı öğrenildi. Bu durum, onun futbol kariyerinin yanı sıra müzik alanında da aktif olmaya çalıştığını gösteriyor.

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