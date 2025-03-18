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Talisca’nın Kötü Performansının Sebebi Açıklandı

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TAKIM PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Fenerbahçe’nin devre arasında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Anderson Talisca, geldiği günden itibaren bekleneni veremiyor. Sarı-lacivertli takımın, lider Galatasaray ile olan puan farkının 9’a çıkmasına neden olan 0-0 biten Samsunspor maçındaki başarısız performansı, oyuncunun eleştirilmesine yol açtı. Bu durum, taraftarlar arasında hayal kırıklığı yaratırken, Talisca’nın sahadaki etkisizliği dikkat çekti.

YENİ PROJELER VE MÜZİK KARIYERİ

Anderson Talisca’nın kötü performansının arkasında yatan nedenlerden biri de müzik kariyerine yoğunlaşması olarak değerlendiriliyor. ‘Spark’ takma adıyla müzik dünyasına adım atan Talisca’nın, piyasaya çıkacak yeni şarkısına odaklandığı öğrenildi. Brezilya’daki müzik projesi Nine Four Records ile birçok çalışmaya imza atan yıldız futbolcunun, yeni parçası için gün saydığı belirtiliyor. Bu durum, futbol kariyerindeki performansını olumsuz yönde etkileyebiliyor.

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