Ekonomi

Tamire Bıraktığınız Ürün İçin Alternatif Talep Edebilirsiniz

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TİCARET BAKANLIĞI’NDAN YENİ BİLGİLER

Ticaret Bakanlığı, “Bunları biliyor muydunuz?” başlıklı bilgilendirme serisinde kullanıcıları bilgilendiriyor. Yeni düzenlemeye göre, tamire bırakılan ürüne benzer nitelikte bir ürün talep edebilme bilgisi paylaşıldı.

10 GÜN İÇİNDE TAMİR EDİLMEZSE ALTERNATİF ÜRÜN ALINABİLİR

Elde edilen bilgilere göre, bir ürün tamire bırakıldığında, 10 iş günü içerisinde tamir edilmezse, kullanıcı üretici veya ithalatçıdan bu tamir süresi sona erene dek benzer özelliklere sahip bir alternatif ürün talep edebiliyor. Bu durum, tüketicilerin haklarını koruma amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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