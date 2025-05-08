Tanju Özcan: “Belediye Sınırlarında Olsaydı İstifa Ederdim!”

TBBM KOMİSYONU YANGINI ARAŞTIRMA TOPLANTISI YAPTI

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM), Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde 21 Ocak 2025 tarihinde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınını incelemek amacıyla oluşturulan komisyon, 7 Mayıs 2025’te 14. toplantısını gerçekleştirdi. AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok’un başkanlık ettiği komisyonda, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan sunum yaptı. Özcan, yangının meydana geldiği otelin Bolu Belediyesi’nin yetki alanında olmadığını vurgulayarak, “Olay belediye sınırlarında olsaydı, sorumluluğumuz var mı yok mu demeden aynı gün istifa ederdim” dedi.

OTEL MÜLKİ SINIRLARDA DEĞİL

Tanju Özcan, Grand Kartal Otel’in Seben ilçesine bağlı sınırlar içinde yer aldığını ve emlak vergisinin de Seben Belediyesi’ne ödendiğini açıkladı. Otelin 1990’lı yıllarda 3 bin 224 metrekare olarak ruhsatlandırıldığını, ancak çeşitli tadilatlarla birlikte 16 bin 300 metrekareye ulaştığını belirtti. Özcan, “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesine göre, belediye sadece kendi sınırları ve meclis kararıyla mücavir sahada hizmetten sorumludur. Bu otel, mücavir sahamıza bile uzak. İnşaat, iskan ve tadilat ruhsatlarını Bolu Belediyesi vermedi. İşletme ruhsatını İl Özel İdaresi verdi. Bizim bu oteli resen denetleme yetkimiz yok” dedi.

DENETİM YETKİLERİ BAKANLIKTA

Özcan, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu’nun 30, 34 ve 37. maddelerine göre, Turizm İşletme Belgesi verilen otellerin can ve mal güvenliğinin denetiminden Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sorumlu olduğunu vurguladı. “16 Aralık 2024 tarihinde Bakanlık kontrolörleri oteli denetledi, ancak yangın önlemleriyle ilgili bir bulgu raporlanmadı” ifadesini kullandı. Ayrıca, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde otelin yılda bir kez denetlenmesi gerektiğini, ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bu konuda eksiklikler bulunduğunu belirtti. Özcan, rutin denetim yetkisinin İl Özel İdaresi’nde olduğunu da ekledi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ÇİFTE STANDART İDDİASI

Yangının ardından hazırlanan bilirkişi raporuna değinen Özcan, raporda Bolu Belediyesi, İl Özel İdaresi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “birinci derece etkili” olduğu belirtilse de, yalnızca belediye ve İl Özel İdaresi çalışanlarının tutuklu bulunduğunu, Bakanlık yetkilileri hakkında bir soruşturma açılmadığını ifade etti. “Hukuki durumu aynı olan kurumlara farklı uygulama yapılıyor. Bu çifte standarttır” dedi.

DENETİMLERDEKİ EKSİKLİKLER

Özcan, Aralık 2024’te belediye ekiplerinin otelde gerçekleştirdikleri denetim sonucunda 8 eksiklik tespit ettiklerini söyledi. Otel yönetimine bu eksiklikleri gidermesi için 15 gün süre verildiğini, ancak talebin geri çekilmesi neticesinde işlemin düşmüş olduğunu belirtti. “Ortada bir rapor yok, sadece bir form var. Talep geri çekilince rapor düzenlenemedi. Belediye çalışanlarının kusuru olduğunu düşünmüyorum” dedi. MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, eksikliklerin İl Özel İdaresi’ne bildirilmesi gerektiğini savundu. Özcan ise, “Eksiklikleri bildirme yükümlülüğü ruhsatı veren İl Özel İdaresi’nde” yanıtını verdi.

KOMİSYONUN HEDEFİ: YENİ TEDBİRLER

Komisyon Başkanı Selami Altınok, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerini önceki toplantıda dinlediklerini hatırlatarak, “Acı hepimizin acısı. Bir daha böyle facialar yaşanmaması için çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Komisyonun süresinin bir ay uzatıldığını belirten Altınok, Bolu Valiliği ve iki sivil toplum kuruluşunun da dinleneceğini aktardı. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Bakanların ve Bolu Valisi’nin komisyona çağrılması gerektiğini, aksi takdirde çalışmaların sonuçsuz kalabileceğini savundu.