Tanju Özcan’dan Kılıçdaroğlu’na: Aday olmayacağınızı açıklayın

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Kongre sürecini başlatıp kurultayda aday olmayacağınızı açıklayın” dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Seçimi’ni kaybeden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na seslenerek “Türkiye’nin önünü açınız.” dedi.

Özcan, şunları kaydetti;

Başarılı bir siyasetçi olamadınız. O yüzden bırakınız inadınızı, sizin varlığınızdan beslenen 3-5 kişinin laflarına kulak asıp, ‘koltuğa yapıştı’ dedirtmeyin. Bu mektup size yazdığım son mektuptur. Benim bu işte menfaatim ne olacak? Koltuk elden gitmesin de ne olursa olsun’ diye düşünenler ile yürüdüğünüz için kaybettik. Ancak adaylık süreciniz, oyu olmayan partilere verdiğiniz çok sayıda milletvekillikleri, ‘PKK ile kol kola yürüyorlar’ algısını çürütememeniz, kaybetmemize yol açmıştır.

“Aday olmayacağınızı açıklayınız”

‘Ne yapayım, ben bunları anlattım ama toplum anlamak istemedi’ diyorsanız, seçmeni değiştirme şansımız olmadığına göre, seçmene bunları anlatamayanların değişme vakti gelmiş demektir. Kongreler takvimini hemen başlatıp kurultayda aday olmayacağınızı açıklayınız.