Tanker Kazası Ekipleri Harekete Geçirdi

DURUMUN FARK EDİLMESİ

İstanbul Sarıyer’de otoyolda sefer halinde olan bir tankerin haznesinde bilinmeyen bir sebepten ötürü 5 ton ağırlığında kimyasal madde taşırken delik oluştu. Bu delik sebebiyle kimyasal maddenin otoyola sızması gerçekleşti.

ALO 112’YE İHBAR

Tanker sürücüsü durumu çabucak fark etti ve hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirimde bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

KİMYASAL MADDE HAREKETE GEÇİRDİ

Olay yerine gelen ekipler, delinme sonrası otoyola yayılan kimyasal maddenin, yanıcı ve patlayıcı özellikte olabileceği ihtimalinden dolayı alarma geçti. Kısa süre içinde yapılan incelemelerde tankerden sızan maddenin endüstriyel ve su arıtma tesislerinde kullanılan demir klorür olduğu tespit edildi.

KONTROLLÜ TAHLİYE ÇALIŞMALARI

Bölgeye sevk edilen otoyol düzenleme ekipleri, demir klorürün yayıldığı bölgelerde kumlama çalışması yaptı. Uygulamanın akabinde tanker geri yönde döndürüldü ve kimyasal madde hazneden kontrollü bir şekilde tahliye edildi. Olayla ilgili süreçler incelemeye alındı.