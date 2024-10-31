Tanyeli’den Gülben Ergen ve Gülşah’a Teşekkür

TANYELİ PANKEAS KANSERİYLE MÜCADELEDE

Tanyeli, pankreas kanseriyle olan mücadelesine devam ediyor. Hastanede bulunduğu odasından bir fotoğraf paylaşarak duygusal bir mesaj paylaştı. Oryantal sanatçı, Gülben Ergen ve Gülşah Saraçoğlu’na teşekkür etti. Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli’nin pankreas kanserine yakalandığı bilgisi daha önce kamuoyuna yansımıştı. Birçok kez tedavi gören ünlü ismin hastanede bakımı süreklilik kazanıyor.

Tanyeli, hastanede sık sık sanatçı arkadaşlarından ziyaret alıyor. Ziyaret edenler arasında Gülben Ergen ve Gülşah Saraçoğlu da yer alıyor. Tanyeli, bu iki sanatçıya özel bir teşekkür belirttiği paylaşımda bulundu. Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu zor günlerde elimi bırakmadılar” ifadesini kullandı. Hastanede geçirdiği uzun zamanların zorluklarına da değinen Tanyeli, dostlarının kendisine olan desteklerini vurguladı.

DUA VE UMUT DOLU BİR PAYLAŞIM

Tanyeli, “Bana bu zorlu süreçte hiçbir kimsenin mecburiyeti yokken, ne yapabilirim senin için diyen dostlar hepiniz ne kadar güzelsiniz. Sanatçı camiasında dost olmaz diyorlarmış demesin kimse. Bu zor günlerde elimi bırakmadılar” ifadeleriyle arkadaşlarının desteklerini net bir şekilde dile getirdi. Ayrıca Gülben Ergen’in Avustralya’ya gitmeden önce yardım etme niyetini de takdirle karşıladı, “Hiçbir yerde hiçbir şey söylemeden, sessizce iyiliğini yapıyor” dedi.

GÜÇLÜ KADINLARIN FOTOĞRAFI

Tanyeli, paylaşımında “Şu fotoğraf karesi, güçlü kadınlar; hem anne hem baba. Bu hayatta önce kendi ayaklarımızın üstüne sağlam basmanın kimseye yaslanmadan yaşayan güçlü kadınlar fotoğrafı” dedi. Güçlü bir irade ve umutla tedavisine tüm gücüyle devam eden Tanyeli, “Ayağa kalkacağım nasipse elimi bırakmayanlar sayesinde. Son başlatılan tedaviden çok umutluyum. Duaya devam” şeklinde konuştu. Pankreas kanseriyle verdiği mücadelede umudunu koruyor.