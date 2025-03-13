Tanyeli Entübe Edildi: Sevenlerinden Dua Bekliyor

YENİ HASTALIK DÜZENİ

Ünlü oryantal Tanyeli’den üzücü bir haber geldi. Pankreas kanseriyle mücadele eden sanatçı, sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle entübe edildi. Bir süredir hastanede tedavi gören Tanyeli, son paylaşımında sevenlerinden dua istedi. Günlerdir sessizliğe bürünen sanatçının durumu, hayranları tarafından merak ediliyordu. Tanyeli, tedavi süreci boyunca sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle sık sık iletişim kuruyordu ancak son zamanlarda sessiz kaldı.

SOSYAL MEDYADAKİ DUYGULU PAYLAŞIM

Tanyeli, 27 Şubat’ta yaptığı son paylaşımında, hastanede olduğunu ve taburcu olmayı beklediğini ifade ederek “Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla endişelenmişsiniz. Yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim, Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah’a emanet olun, bana en güzel hediye dualarınız.” dedi.

TANYELİ KİMDİR?

Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, 1972 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Çocukluk yıllarında ailesinin boşanması üzerine Çocuk Esirgeme Kurumu’nda büyüdü. İlk evliliğini 14 yaşında gerçekleştirip 15 yaşında anne oldu. Daha sonra yaptığı ikinci evliliğinden sonra üçüncü evliliğini Avustralya’da iş insanı İlker Sünnili ile yaptı. Dans yarışmaları ile adını duyuran Tanyeli, Türkiye’nin en tanınmış oryantallerinden biri olarak kariyerine devam etti.