Tapu İşlemlerinde Usulsüzlük Yapan Yandı

TAPU İŞLEMLERİNDE USULSÜZLÜK DENETİMLERİ BAŞLATILDI

Tapu işlemlerinde yaşanan usulsüzlüklerin önüne geçmek isteyen Bakanlık, gerçek satış fiyatlarını gizleyenlerin takibe alındığını duyurdu. Tapuda düşük bedel göstererek vergi yükümlülüğünden kaçmaya çalışan alıcı ve satıcılar için denetim süreçleri devreye sokuldu. Yazılımlar aracılığıyla gerçekleştirilen taramalar, düşük beyanları belirliyor.

DÜŞÜK BEYANLARLA İLGİLİ YENİ YAZILIM DENETİMLERİ

Özellikle büyükşehirlerdeki tapu işlemlerinde, beyan edilen satış bedelleri ve piyasa değeri arasındaki farklar dikkat çekici oranlara ulaştı. Bu durum, kamu kaybına neden oluyor. Bakanlık, son 5 yıl içinde yüz binlerce taşınmaz satışını incelemeye aldı. Denetimlerin ardından, eksik ödenen vergi miktarları ve faizleriyle birlikte tahsilat süreci özellikle öncelikli hale getiriliyor.

Bakanlık kaynaklarına dayanan bilgilere göre, düşük satış bedeli beyan eden kişilere resmi yazılı tebligatlar gönderilmeye başlandı. Satış sürecinde yer alan kişiler, ifadeye çağrılıyor. Tapu müdürlüklerinde yapılan beyanlar, bölgedeki ortalama konut fiyatlarıyla kıyaslanıyor. Şüpheli işlemlerde cezai süreç hızlı bir şekilde ilerliyor.

Mevzuata göre, tapu harçları satış bedelinin %4 oranında hesaplanıyor ve bu tutar, alıcı ve satıcı tarafından eşit şekilde ödeniyor. Ancak birçok işlemde, satış bedeli düşük gösterilerek tek taraflı ödeme yapılmasıyla haksız kazanç elde ediliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, bu tür usulsüzlüklerin yalnızca vergi cezası ile değil, aynı zamanda idari yaptırımlarla da sonuçlanacağını belirtiyor.

e-DEVLET İLE SORGULAMA FIRSATI

Vatandaşlar, daha önceki taşınmaz işlemlerine dair bilgilere e-Devlet sistemi üzerinden erişme imkanı buluyor. Bakanlık, ilerleyen günlerde cezai işlem riskiyle karşılaşmamak adına, taraflara tapu işlemlerinde gerçek bedeli beyan etmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Gerçek satış bedelini gizleyerek devlete eksik vergi ödenmesine sebep olanlar için ağır yaptırımların gelebileceği vurgulanıyor. Bu süreçte hem alıcı hem de satıcı sorumluluğu taşıyor. Bakanlık, usulsüzlüklere karşı kararlı tutumunu sürdürürken, yüksek para cezaları ve faiz yüküyle karşılaşmamak için vatandaşların tapu işlemlerinde dürüst davranmasının önemi giderek artıyor.