Tapu İşlemlerinde Usulsüzlükler Cezalandırılacak

TAPU İŞLEMLERİNDE DENETİM BAŞLATILDI

Bakanlık, tapu işlemlerinde meydana gelen usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla gerçek satış fiyatlarını gizleyenleri radarına aldı. Düşük bedel göstererek vergi yükümlülüğünden kaçmaya çalışan satıcı ve alıcılar için denetimler başladı. Yazılımlar aracılığıyla yapılan taramalarda düşük beyanlar tek tek ortaya çıkartılıyor.

PİYASA DEĞERİ İLE BEYANLAR ARASINDAKİ FARK

Özellikle büyükşehirlerde, tapu işlemlerinde beyan edilen satış bedelleri ile piyasa değeri arasındaki farklılık dikkat çekici boyutlara ulaştı. Bu fark, kamu zararı oluşmasına yol açarken, Bakanlık son 5 yıla ait yüz binlerce taşınmaz satışını mercek altına aldı. Denetimlerin ardından, eksik ödenen vergi tutarları ve faizleriyle birlikte tahsilat süreci başlatılacak.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, düşük satış bedeli beyan edenlere resmi yazılı tebligatlar gönderilmeye başlandı. Satışa taraf olan kişiler ifadeye çağrılıyor. Tapu müdürlüklerinde yapılan beyanlar, o bölgedeki ortalama konut fiyatlarıyla karşılaştırılıyor. Şüpheli işlemlerde cezai süreç hızla ilerliyor.

Mevzuata göre, tapu harcı satış bedelinin %4’ü oranında hesaplanıyor ve bu tutarın hem alıcı hem satıcı tarafından eşit şekilde ödenmesi gerekiyor. Ancak birçok işlemde, satış bedeli düşük gösterilip tek taraflı ödeme yapılarak haksız kazanç sağlanıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, bu tür usulsüzlüklerin sadece vergi cezasıyla değil, aynı zamanda idari yaptırımlarla da sonuçlanacağını açıkladı.

E-DEVLET SİSTEMİ ÜZERİNDEN KONTROL İMKANI

Vatandaşlar, önceki taşınmaz işlemleriyle ilgili detaylara e-Devlet sistemi üzerinden ulaşabiliyor. Bakanlık, ilerleyen dönemde cezai işlemlerle karşılaşmamak adına taraflara tapu işlemlerinde gerçek bedeli beyan etmeleri konusunda uyarıda bulunuyor. Gerçek satış bedelini gizleyerek devlete eksik vergi ödenmesine yol açanlar için ciddi yaptırımlar kapıda. Hem alıcı hem de satıcının sorumlu tutulduğu bu süreçte, Bakanlık usulsüzlüklere karşı kararlı tutumunu sürdürüyor. Yüksek para cezaları ve faiz yüküyle karşılaşmamak adına, vatandaşların tapu işlemlerinde dürüst beyanlarda bulunması büyük önem taşıyor.